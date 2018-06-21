Uber有望加入西雅圖共享自行車的行列

（編譯：Tracy Wang）Uber於近期購買了一家名為JUMP，專門製造電動自行車的自行車共享公司。西雅圖市預計於下個月批准一項全新的自行車共享許可證，而Uber預計於許可證批准後正式加入西雅圖市自行車共享公司的行列。

專門為廣大市民提供打車服務的Uber預計用其最新購得的亮紅色JUMP電動自行車來加入西雅圖市自行車共享的市場。

今年四月，Uber宣佈它成功購併了JUMP這一自行車共享新興公司。目前，Uber在等待西雅圖市建立長期的自行車共享許可證計劃。

「在看過最新的許可證所包含的法令之後，我們將決定是否申請許可證，」Uber一名發言人內森·漢布利（Nathan Hambley）表示，「我們非常希望能夠於西雅圖啟動我們的共享自行車計劃」。

今年，西雅圖交通部持續在為建立一個最新的共享自行車許可證系統做出努力。經過多次延期，此系統計劃提議預計於七月正式上交至市議會。目前，三家於西雅圖市運營的共享自行車公司都是隸屬於為期一年，即將於七月期滿的許可證。

這三家公司通過提供大量資訊給城市這一手法，只需支付少量的費用，就在西雅圖市獲得極高的運營自由度。它們都將許多Uber長期以來堅持保護的用戶信息提供給城市使用。JUMP的到來將提高城市的共享自行車的競爭。

「我們公司致力於為使用我們Uber應用程序的用戶提供多項出行的交通選擇，」Uber首席執行官達拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）在宣佈收購JUMP時表示，「如此一來，用戶將可以選擇最快、最划算的出行交通方式，不管那是乘坐Uber，騎自行車，還是乘坐地鐵。」

JUMP近期寫信給西雅圖交通部與市議會，強烈要求他們改善共享自行車計劃的策略，包括優先推動電動自行車，以及要求自行車需被鎖在實體物品上等等。

除去Spin自行車的橙色，ofo自行車的黃色，Limebike的綠色，西雅圖的街道將出現JUMP電動自行車的紅色。儘管JUMP共享自行車與現有的三家自行車有類似之處，它也有著自己的獨特之處。

雖然JUMP共享自行車如其他公司的自行車一般沒有特定的停靠點，但它的自行車不能夠自動上鎖，需被鎖在另外一個實體物體上，如自行車停放架。JUMP這一停放特點有可能成為西雅圖自行車亂停放現象的部分解決方案。

西雅圖交通部女發言人瑪法若·霍博森（Mafara Hobson）表示城市未來的法令將努力解決自行車亂停放這一問題，並指出「西雅圖交通部建議各個共享自行車公司採取積極的手段來管理自行車的停放，保證人行道，坡道等地方沒有自行車亂停放的現象。」

另外，她還指出未來的自行車許可證系統可能將提高收取共享自行車公司的費用，並保證每個社區都有等量、足夠的自行車數。

除去停放自行車的不同，用戶將輸入個人的ID數字和密碼來解鎖JUMP的電動自行車。這一特點將允許不使用智能手機的市民也可使用它們的自行車，儘管用戶還是需要通過一款應用程序來尋找自行車所在位置和登記用戶訊息。

目前，JUMP電動自行車的定價為每30分鐘兩美元。儘管這個價格比其他無電動自行車要高，但它還是比使用Limebike的電動自行車要便宜。