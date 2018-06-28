圍阻「中國製造2025」 美國擬雙管齊下

因貿易衝突已和中國劍拔弩張的特朗普政府，準備再向北京出招，這一波顯然全衝著「中國製造2025」計畫而來，目的在打壓中國希望能領先全球的十個重點產業。有美國國防部官員透露，五角大樓正調查中國公司與美國大學的合作項目。而據傳王岐山也對不少在華美企發出警告，希望在貿易戰問題上對白宮施加壓力，否則他們的在華業務恐怕會面臨困境。

華爾街日報報導，特朗普打算限制中國業者投資美國科技公司，並擴大限制技術出口至中國。

知情人士透露，財政部正草擬辦法，將限制中國對白宮所謂 「產業關鍵技術」的公司投資比率不得超過25%，最後敲定的門檻可能低於此比率。此外，國安會和商務部也研擬要「加強」出口管制 ，禁止關鍵技術銷往中國。

彭博報導，財政部計畫根據一項應急法加強審查中國在美國敏感產業的投資，白宮將宣布中國投資涉及諸多技術的美國企業會對經濟和國家安全構成威脅。這些技術包括新能源汽車、機器人和航太等 。知情人士說，計畫將於29日發布。

美國之音報導，有美國國防部官員最近在參議院一聽證會上透露，五角大樓正調查中國公司與美國大學的合作項目。

報導說，目前有3萬多中國學生在美國大學的科技、工程、數學領域攻讀博士學位，美國防官員表示，政府需重新審視這會否給美國國家利益帶來風險，以防範關鍵技術被盜竊。

法國國際廣播電台也稱，美國方面擔心中國為了獲取外國技術，藉學術交流之名行使非法的活動，中國將美國的大學、私營部門的研究實驗室（其中有些是國防部的承包商）和美國政府作為目標。

另據多維新聞報導，有消息宣稱，王岐山已經並且正在接觸不少在華美企，向這些在美國政商兩界影響力巨大的商人發出警告，如果不能在貿易戰問題上對白宮施加壓力，他們的在華業務恐怕也會面臨困境。「如果緊張升級，繫好安全帶」，美媒如此形容王岐山的警告。

評論者指，種種跡象顯示，擁有豐富外交經驗的王岐山，已經接手中美貿易摩擦，在中南海專注於處理這一問題的高層中，或許偏向於指導決策，在更高層面為其他的執行者指引方向。 加之上任後接連會見外賓且出訪，作為國家副主席的王岐山，已可視為中國外交領域的「二號人物」。

路透報導，西方外交界與中國媒體人士表示，中國政府已開始淡化對「中國製造2025」計畫的宣傳力度，但在執行上不會變調。

西方外交人士表示，最近與中國官員會面時，官員開始低調處理「中國製造2025」政策，並表示這只是中國學術界的計畫。

外交人士指出，一些中國官員表示政府強力且公開鼓吹這項計畫，是一項錯誤，反而會使中國承擔重大的外來壓力；「面對強力宣傳所產生的後座力，中國顯然開始調整做法」；但「中國不會停手，只是改變說法」。

據大陸公共資料庫的研究發現，新華社今年1-5月發布的中文新聞中，提到「中國製造2025」超過140次，但從6月5日迄今一次都未再提。

大陸媒體界人士表示，他們已經接到指示，不要再使用「中國製造2025」。大陸一些學者及許多網民也要求政府採取較溫和的作法。

中國官方的「環球時報」24日的社論表示，中國對自己的科技進步「過度自信」；「在強化民眾的信心時，必須小心行事，否則會對國內、外產生負面的效果」。

習近平5月28日發表的演說雖反映這項計畫的關鍵性構想，但並未提到「中國製造2025」一詞。

外資企業批評這是大規模的「進口替代」，因為這項計畫要求中國供應商到2025年時必須對這些策略性產業提供70%的「基礎核心組件及重要基本材料」；其他目標還包括40%的手機用晶片需是國內製造。