香港樓價今年升逾9% 港島、新界齊創新高

香港樓價屢創新高，香港婦聯調查發現，港人不願傳宗接代的主因包括房屋問題、育兒壓力、工作繁忙等，普遍受訪者認為解決房屋問題最關鍵，希望政府優先安排公屋及居屋，以助增加生育意願。

大公報報導，儘管市場普遍預期息口下半年勢升，惟香港樓價依然升不停，連沙田第一城呎價也升穿2萬港元，令不少買家上車夢碎。據美聯物業統計，今年來整體樓價已升逾9%，上車盤供應重鎮的新界區升幅更逼近12%，新界區與港島區樓價指數齊創歷史新高。物業代理料下半年升勢放緩，惟大勢料仍向好，全年整體樓價料升15%。

美聯港島樓價指數最新報189.11點，按周升約1.12%，四周及自今年起分別升1.43%及8.98%。新界區與港島區樓價指數齊齊創歷史新高。

根據最新公布的美聯樓價指數，業內人士指出，受到啟德新地王效應刺激，不少業主封盤反價，買家憂慮遲買更貴，積極追價入市，推動二手屋苑頻頻創新高，尤以上車盤較多的新界區情況最明顯。

據報導，整體而言，樓價下半年將受三個主要因素影響，包括政府可能推出空置税、香港銀行調整最優惠利率以及貿易戰。業界認為，下半年樓價升幅將會放緩，惟香港基本因素仍然向好，加上超低的失業率均利好整體大市氣氛，料對樓價有一定支持作用。

有專家認為，在剛性需求、息口偏低、土地供應不足及愈遲買愈貴心態等影響下，樓價將會繼續上升。