緊急協商難民問題 歐盟歧見擺不平

在歐盟峰會本周登場前夕，歐盟逾半數成員國領袖24日先針對難民問題舉行非正式會談，希望能先化解彼此歧見、為達成協議鋪路，以免歐洲申根區崩解，也避免德國總理梅克爾領導的聯合政府再度陷入分裂危機。但從會前各國言辭交鋒來看，歐盟能達成協議的希望相當渺茫。

歐盟16位成員國領袖24日召開非正式會議，試圖化解各國對於如何處理並收容難民的歧見，預料將為28-29日的正式峰會做準備，屆時歐盟28國領導人將研議改革歐盟的庇護系統。自從2015年爆發移民危機後，這個系統就面臨嚴重壓力。

義大利等處於難民抵達第一站的南歐國家，希望獲得更多援助、更公平分配難民，否則將拒絕再接受剛抵達的難民，德國等北方國家則希望限制難民再從南方轉移至核心國家的數量，但匈牙利等東歐國家拒絕收容更多難民。

德國總理默克爾壓力甚大，她受姊妹政黨「脅迫」，限時兩周跟歐盟協商如何有效減少難民負擔，一旦歐盟無法達成協議，可能觸發德國執政聯盟瓦解。

德國執政基督教民主聯盟結盟長達70年的姊妹政黨—巴伐利亞州的基督教社會聯盟，面對10月地方選舉極右政黨的威脅，在難民問題上擺出強硬姿態，提出禁止已在其他國家申請庇護的難民入境德國。

經過一輪爭拗，基社盟同意不即時實施禁令，給時間總理默克爾在下周四的歐盟峰會商議制定更嚴謹的難民政策。基社盟主席兼內政部長澤霍費爾堅持，如果歐盟協商失敗，就要實施邊境禁令。

默克爾這天會見到訪的意大利總理孔特時，對意大利處理難民問題面對的挑戰表示支持和理解。意大利剛剛因為拒絕讓載着數百名難民的救援船靠岸惹起爭議。

對於基社盟的建議，默克爾認同要減少難民數目和加強管理，但反對單方面拒難民於門外，將負擔推卸給鄰國，認為會損害歐盟團結。

千辛萬苦拉攏社會民主黨組成執政聯盟僅三個月，默克爾再次因為難民問題陷入危機。

分析認為，歐盟要就如何加強管控難民達成共識並不容易，一旦協議落空。可能出現的情況會是，澤霍費爾運用內政部長權力下令警察到邊境趕走難民，默克爾運用總理權力推翻澤霍費爾的決定，然後澤霍費爾辭職，觸發執政聯盟瓦解，要重新大選。

這場非正式會談前各國的言辭交鋒，也凸顯各國達成協議的機率甚低。東歐領袖拒絕出席，奧地利也威脅，若德國在邊界拒絕收受難民，將恢復邊界管制，歐盟官員警告這將使申根區面臨瓦解風險。

法國和義大利也陷入口水戰，馬克宏23日提議，在義大利等國設立「封閉中心」迅速決定難民能否取得庇護地位，遣返不合格者，並對拒絕收容更多難民的國家實施金融制裁，減少給予援助。

義大利剛上任三周的民粹主義政府堅持履行競選承諾，阻止移民流入，揚言查緝救難船隊或嚴禁他們進港。極右派的內政部長薩維尼（Matteo Salvini）告訴德國《明鏡周刊》：「我們不能再多收任何一個人；甚至還要送走一些人」、「一年之內，將會決定一個團結的歐洲是否還存在。」

馬克宏23日會晤西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）後表示，受惠於歐洲聯盟合作關係、卻「在移民議題上主張國家自身利益」的成員國，應該遭受制裁。

馬克宏表示，歐盟成功讓移民人潮減少將近80%，「事實是，歐洲現在經歷的移民危機，已經和2015年的規模不一樣了。」「像義大利這樣的國家一點也沒受到跟去年一樣的移民壓力…歐洲現在面臨的危機，是個政治危機。」

馬克宏這番言論招來義大利新民粹主義政府的尖酸批評。義大利副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）說，馬克宏的發言顯示他根本狀況外。薩爾維尼也怒批，馬克宏在移民議題上很「傲慢」。薩爾維尼說，過去4年來，有65萬人渡海進入義大利、43萬人尋求庇護，義國還須收容17萬「看似難民」的人，共得燒掉50億歐元經費。