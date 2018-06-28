中興獲美國解除禁令…只差繳交4億美元保證金

美國商務部官員透露，中興通訊預料「過兩天」就會寄存4億美元，這道手續一旦完成，美國即可解除原本勒令中興通訊七年不得向美國供應商採購零組件的禁令。

路透與彭博資訊報導，美國官員表示，中興通訊已支付10億美元罰款，且「這兩天」就會完成寄存4億美元。依照最新的和解條件，若中興通訊又違反最新協議，美國政府將可提領這4億美元。

路透引述知情人士報導，中興通訊希望周一之前或當天即可寄存這筆款項。

中興通訊2016年違反美國禁止出售技術給伊朗和北韓的法律，去年為此付出9億美元的民事和刑事罰款。今年4月，美國商務部以中興通訊未依和解條件懲處涉案幹部為由，處以美國供應商七年不得出售零組件給中興通訊的禁令。

美國總統特朗普改口說，他打算收回對中興通訊的懲罰，商務部隨後公布新協議。白宮貿易顧問納瓦羅曾表示，特朗普此舉是向習近平表達善意。

受到美國政府禁令限制並再度恢復交易後，中國中興通訊公司本周五（29日）將於香港召開股東大會，會中計畫通過修改公司章程及董事會議事規則的議案，也會選舉新一屆的非獨立董事及獨立非執行董事。

香港電台報導，根據中興的公告，這場股東大會還將審議批准中興通訊向中國銀行申請人民幣300億元綜合授信額度、向中國國家開發銀行深圳分行申請60億美元綜合授信額度，以及中興通訊為中興香港中長期債務融資，提供金額不超過6億美元擔保的議案。

中興能否被解除美國政府的禁令，目前仍是未知之數。美國參議院日前通過法案，包括否定上述和解協議的條文。