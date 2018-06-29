「零容忍」政策引發眾憤 美邊境暫停起訴移民父母

美國政府為打擊非法移民推行「零容忍」政策，導致大批兒童與父母被強制分離，此舉讓美國總統特朗普（Donald Trump）遭到多方批評與抗議。 在美國國內，特朗普的「零容忍」政策遭到美國政、商等各界的批判，就國際層面而言，聯合國人權辦公室對此強烈譴責，稱這種做法等同於對家庭生活進行任意和非法干涉，嚴重侵犯了兒童的權利。

面對多方不滿，20日，特朗普撤回了此前為打擊非法移民，進而導致大批兒童與父母強制分離的「零容忍」政策。 資料顯示，自特朗普的「骨肉分離」移民政策實施至今，已有2300多名來自移民家庭的兒童被美國政府強行與父母分離，有些安置在收容所，有些則寄養在其他家庭中。

「零容忍」政策是美國司法部今年4月宣佈的一項非法移民新政，根據該政策，無論是否拖家帶口，所有非法入境的移民都會被起訴。 被關押期間，與這些成人一起前來的兒童將被帶走，視為無成人陪伴的未成年人，由美國衛生公眾服務部負責託管。

多國多方對「零容忍」表達不滿 美多州上訴聯邦政府

22日，聯合國對特朗普的移民政策表達不滿。 聯合國人權高級專員辦事處發言人當天表示，雖然認可華盛頓暫停分離移民家庭的決定，然而，即便將孩子與父母一起扣押也是不可取的做法，「孩子不該因移民身份而被拘留…… 不合法移民不是刑事犯罪」。

以華盛頓州為首的美國十幾個州決定就「零容忍」政策起訴聯邦政府。 華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）21日發表聲明說：「我們無法預測這位總統的意圖是什麼。 這些殘酷的政策以及行政命令並非美國人做事的方式。 它們製造混亂、恐懼與不確定性。 」

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）21日到德州視察一個美墨邊境非法移民子女收容中心，以修補「零容忍」政策給美國政府帶來的負面形象。 然而，梅拉尼婭穿著的衣服讓她陷入爭議，被質疑其視察的誠意。

梅拉尼婭身著一件價值39美元的西班牙時裝品牌Zara的橄欖綠色夾克外套，背後寫著：「我根本不在乎，你呢？ 」這句話在社交媒體迅速引發熱議：她不在乎什麼？ 移民問題嗎？ 還是她要向世界傳遞其他「隱藏資訊」？

梅拉尼婭發言人當天回應稱，這件外套「沒有任何隱藏資訊」。

美邊境官員稱暫停起訴移民父母

美國海關與邊境保護局長麥克利南25日表示，非法從墨西哥入境美國的移民父母，暫時不會將他們移送起訴，暫停「零容忍」政策中這關鍵的一環。 不過其他官員則堅稱這項政策仍有效。

繼特朗普實施「零容忍」（zero tolerance）移民政策起，美墨邊境已將非法入境的2300多名兒童與其父母分離，成人一律關押並面臨起訴，未成年孩童則另外拘留，引起朝野兩黨議員和國際社會譴責， 特朗普上週緊急簽署行政命令，希望能為爭議劃下句點。

海關與邊境保護局（Customs and Border Patrol）局長麥克利南（Kevin McAleenan）表示，在特朗普簽署行政命令，中止非法移民骨肉分離政策不久後，他就停止將移民父母移送起訴， 而且海關與邊境保護局沒有足夠空間拘留所有跨越美墨邊境的家庭。

《紐約時報》（New York Times）報導，麥克利南說，海關與邊境保護局和司法部應該同意一項政策，即「違反我們的法律並冒著失去生命的風險，帶著小孩跨越邊境的成人，可以在不與孩子分離的情況下遭起訴。 」

麥克利南說，邊境管制人員會繼續移送起訴非法入境的「單身成人」，若孩子陷於危險中或成人有犯罪紀錄，他們也會將兒童與成人分離。

美多州遊行示威 西雅圖市長德州發表演講

23號，在美國加州的聖地哥市，數千名民眾舉行遊行示威，抗議美國打擊移民的政策。

21日，西雅圖市長詹妮·德肯與來自美國市長議會（USCM）的兩黨代表市長們齊聚在德克薩斯州托尼洛入境口岸以及關押德克薩斯州托尼洛被分離移民兒童的聯邦監獄大門附近，呼籲 特朗普政府讓分離的移民家庭團聚並廢除其宣告尋求庇護者有罪的「零容忍政策」。

在演講之後，德肯市長步行至關押被分離移民兒童的聯邦監獄大門前並要求進入，但遭到拒絕。

兩週之前，德肯市長提出了一項決議，譴責司法部以及國土安全部將兒童與其家人分開的「零容忍」政策 ─ 該決議一致通過於 USCM 第 86 屆年會。 21日前，德肯市長加入了 一個由前聯邦檢察官組成的兩黨組織以敦促司法部撤回該政策。

「不能讓他們入侵我國！ 」特朗普推文主張立即遣返非法移民

美國總統特朗普日前雖然簽署行政命令，允許非法移民家庭的父母和孩童，不用分開拘禁，但何時、如何讓已經被拆散的孩童與父母重聚，至今沒有答案。 特朗普在推特發文，指控非法移民是「入侵者」，主張不須經過任何司法程序，就可將非法移民立即遣返。

大批抗議民眾聚集在美墨邊境，高呼放人。 因為美國總統特朗普，雖然屈服於輿論和親情壓力之下，以一紙行政命令答應不再拆散非法移民家庭，但自4月「零容忍」移民政策上路以來，已經被拆散的2000多名孩童當中，只有極少數的孩童回到父母身邊，還有2053位孩童，等待團圓。