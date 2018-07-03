中僑互助會與溫哥華警務委員會合辦社區會議

(溫哥華消息) 中僑互助會最近在其總部舉行了溫哥華警務委員會社區會議。溫哥華市長羅品信Gregor Robertson作為溫哥華警務委員會主席，聯同溫哥華警務委員會副主席Dr. Sherri Magee及溫哥華警察局局長Adam Palmer與與會者分享了溫哥華警察局與溫哥華警務委員會在社區的角色。

市長羅品信表示：「這些會議對於幫助溫哥華警務委員會與社區保持聯繫非常重要，並有助確保警察局繼續為市民提供有效及適時的服務。」

中僑互助會理事會主席譚明山表示：「我們非常高興能與溫哥華警務委員會合作舉辦社區會議。活動有助加強中僑互助會的社區橋樑角色，為新移民及其他社區人士提供重要信息。這次與溫哥華警務委員會的合作，能讓更多人了解溫哥華警察局和中僑互助會的工作。」

中僑互助會行政總裁周潘坤玲表示：「像溫哥華警察局一樣，中僑互助會每日為不同背景和族裔的人士提供服務，其中包括一些社區內最弱勢的成員，例如長者，婦女和新移民。 我們期待與溫哥華警務委員會繼續合作，讓社區每位人士都得到適當的支援。」

會議亦特別介紹了溫哥華警察局的招聘單位，溫哥華警察局學員以及中僑互助會的服務和移民安置模式和趨勢。 會議結束前進行了公開討論，與會者有機會向發言人提出問題。