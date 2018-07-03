《少林傳奇》功夫舞台劇 大溫哥華演出六場

(溫哥華消息) 加拿大少林寺及《少林傳奇》功夫舞台劇新聞媒體發布會最近在少林禪武文化中心隆重舉行。

著名主持人Willow及鄧強慶隆重介紹了出席嘉賓：前溫哥華市議員李思遠先生，列治文市長候選人郭紅律師，列治文市議員候選人劉海先生，加拿大華人社團聯席會執行主席陳永濤先生，北美華人建築企業協會副會長韋嘉先生，高貴林市多元文化委員會委員June Chen，中加友好協會會長韓燕女士，加拿大深圳聯合會會長吳叢林先生，列治文書畫協會Lily Cheung，國際長者聯合會會長司徒順先生，加拿大新石器拍賣行董事長王東輝。

伴隨著《少林少林》一曲耳熟能詳的洪亮音樂響起，釋行武法師步入會場，向嘉賓及信眾施禮問好。

釋行武法師致辭說道：「2018年7月7日，加拿大少林寺奠基聖典暨佛像開光大典將在加拿大溫哥華蘭利市隆重舉行。我特別邀請到中國佛教協會常務理事，中國皇家寺院開封大相國寺方丈，中國嵩山少林寺監院，中國嵩山少林寺一代宗師第31代武功傳人，中國河南千年古寺風穴寺方丈，中國雲南省崇聖寺首座，中國河南省金花寺住持諸位大法師諸山長老來到加拿大為加拿大少林寺奠基法會祈福開光，非常莊嚴殊勝。在此，我敬邀社會賢達，十方善信大德參與這殊勝的法會，共沾法喜。為了配合這個盛大奠基法會，我特別邀請到中國少林武僧海外表演團來加拿大巡演，一共有6場表演在大溫不同的地區進行推廣演出，目的是讓更多的人知道加拿大少林寺，讓大家了解少林文化，弘揚禪宗大乘佛法，從而推動中華傳統文化。」

「少林禪意精品書畫展」介紹由協辦單位—加拿大新石器拍賣行王東輝董事長發言，他表示：「少林功夫聞名天下，而少林還有一大絕活就是少林畫僧，他們藝術造詣非凡，此次來加拿大參加禪意畫展的釋延達法師更是少林一寶，開過多次個人畫展，這次應釋行武法師邀請來加拿大溫哥華首次參展，這絕對是加拿大信眾的福音，讓大家大飽眼福。」

少林禪意書畫預展時間分別是：

2018年7/5-7/8

地點：新石器畫廊2013–88 West Pender Street， Vancuover

展覽剪彩時間：

2018年7月7日上午11am-3pm

加拿大少林寺奠基聖典會場

343 248 Street，Langley B.C.

義拍時間：

2018年7月8日下午2:30

地點：新石器畫廊

2013–88 West Pender Street，Vancuover

《少林傳奇》功夫舞台劇2018加拿大巡演分別是：

6/23 7pm The Royal & Mcpherson Theater（維多利亞）

6/28 7pm The ACT arts centre，Maple Ridge（楓樹嶺）

7/2 7pm The Bell Performing Centre，Surrey（素裡）

7/5 7pm Michael J. Fox Theater，Burnaby（本拿比）

7/12 8pm River Rock Casino Theater，Richmond（列治文）

7/13 8pm Hard Rock Casino Theater，Coquitlam（高貴林）

《少林傳奇》功夫舞台劇線上購票網站：

1.Maple Ridge Shaolin Performance ticket:

June 28 7:00PM

https://www.eventbrite.ca/e/shaolin-legend-2018-kungfu-show-tickets-47010139593

Surrey Shaolin Performance ticket: July 2 7:00PM

https://www.eventbrite.ca/e/shaolin-legend-2018-kungfu-show-tickets-47039618766

Burnaby Shaolin Performce ticket: July 5 7:00PM

https://www.eventbrite.ca/e/shaolin-legend-2018-kungfu-show-tickets-47054906492