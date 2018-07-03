【熱播電影推介】

《蟻人與黃蜂女》 Ant-Man and the Wasp

類型：動作/英雄

導演：Peyton Reed

上映時間：7/6/2018

《蟻人與黃蜂女》是一部於2018年上映的美國超級英雄電影，改編自漫威漫畫角色蟻人和黃蜂女。由漫威工作室製作，華特迪士尼影業發行。本片為2015年電影《蟻人》的續集和漫威電影宇宙系列的第二十部電影。故事講述英雄內戰後，主角史考特·朗恩在美國隊長劫獄事件後遭到居家監禁，戴上電子腳鐐的他在父親和蟻人兩個角色中左支右絀。眼看刑期將滿，皮姆博士和荷普又帶著危急的任務找上門，史考特不得不再次穿上蟻人裝，打擊犯罪與黑暗勢力之餘，還要學習如何與搭檔一起出任務。

【新劇推薦】

《利器》Sharp Objects

類型：驚悚

頻道：HBO

上映時間：7/8/2018

《利器》是一部改編自美國女作家吉莉安·弗琳的同名小說的美國驚悚迷你劇集。由馬蒂·諾克森製作并聯合編劇，於2018年7月8日在HBO開播，共有八集。艾美·亞當斯擔當主演一位犯罪調查記者，在結束多年的自殘行為后最近從一家精神病院出院，回到了位於密蘇里州的家鄉風峽（Wind Gap）小鎮，調查兩名未成年少女謀殺案。

【新專輯推薦】

《Palo Santo》Years & Years

風格：Dance / Electronic

廠牌： Polydor

發放日期：7/6/2018

《Palo Santo》是英國合成流行樂隊Years＆Years即將推出的第二張錄音室專輯。這專輯在樂隊世界巡迴演唱會結束後的18個月內編寫並錄製。它在3月份發佈的單曲《Sanctify》在英國單打榜上排名第25位。他們的第二首單曲《If You’It Over Me》在5月份發行，也在英國單打榜上排名第八。專輯將延續一個無性別的反烏托邦社會的概念，這個社會充斥著被稱為Palo Santo（西班牙語為「聖木」）的機器人。歌曲風格富時代感，拍子感重，成為新一代伴舞歌曲的必然之選。