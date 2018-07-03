《經典．忘不了歌唱大賽》完美謝幕 石雯卉唱「是否」奪冠

(溫哥華消息)新時代電視銀禧呈獻，《經典．忘不了歌唱大賽》最近在River Rock Show Theatre完美謝幕。8位晉級總決賽的參賽者經過星級導師團的專業培訓，在舞台上蛻變成光芒四射的閃亮新星，一舉手一投足都散發耀眼光芒，以自我風格演繹了千禧年前的中英文金曲，與大家一起開啟回憶之門。

這場精彩絕倫的音樂盛宴由《新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽2002》Hip Hop組冠軍B.O.Z.及本地音樂人Jason以饒舌方式配合經典旋律掀開序幕，帶領終極八強一一隆重登場，既「潮爆」又吸睛。總決賽由張穗琪及袁號殷主持大局，美女俊男司儀與觀眾一齊見證參賽者過關斬將，競逐冠軍寶座。大會榮幸邀請到著名歌唱老師劉鳳屏小姐、台灣資深音樂製作人于仲民老師、電影配樂大師及演唱會監製Richard Yuen袁卓繁及曲詞編監唱作人兼大會音樂顧問Duck Lau劉祖德出任評審，即時點評，加倍刺激。同時特設客席評審，名列前茅的關鍵是既要成功俘虜評判的心，亦要引發觀眾共鳴。

總決賽分兩個回合進行，首先是個人自選歌曲環節。年紀最小卻熱愛經典金曲的1號余嘉良帶來「愛如潮水」，曲中後段加入了Rap，增添不少時代感。年輕媽媽2號石雯卉獻唱「是否」，歌聲激情澎湃卻能收放自如，完美詮釋歌中孤獨感覺。年屆七十卻越唱越強的3號何熒兒送上「From Russia with Love」，懷舊味濃。熱愛唱歌的執業註冊理財師4號朱康德以低沉磁性的嗓音娓娓娓道來「Sometimes When We Touch」的柔情故事，扣人心弦。剛剛大學畢業的5號區韻儀歌聲婉約動聽，演繹「愛與痛的邊緣」，傷感十足。在音樂學校工作的6號楊雅婷，男歌女唱張學友的「我等到花兒也謝了」，完全顛覆男生向女生告白的定律。擁有純粹直白聲線的7號李美淇帶來「明知故犯」，唱出對癡戀的不顧一切。擅長唱英文歌的8號巫桂菁特別揀選廣東版的「我要」，展示成熟女人味，令觀眾耳目一新。經過首輪比賽後，早前晉身25強年紀最小的參賽隊伍 Super Q 萌爆返場。活潑可愛演繹《給我一個吻》，再與玩伴一同走貓步，帶來精彩的兒童時裝秀，瞬間奪取觀眾的芳心，緊張激烈的戰況立時降溫。

過去新時代電視舉辦過多個大型歌唱比賽，發掘出不少具潛質的音樂新星，為華語樂壇注入新力量，當中以《新秀歌唱大賽》最為人矚目。多位成功打入亞洲演藝圈的加國新秀包括關心妍、林奕匡等亦不忘初心，為新時代電視銀禧慶典錄製祝賀視頻。而2006年及2008年的《新秀》冠軍余迪安和林子康則帶領八強攜手創造另類比試舞台，先後與四組的參賽者合唱，錦上添花。風格各異的4號朱康德及8號巫桂菁在「Endless Love」展示完美和唱；1994年出生的1號余嘉良及5號區韻儀，特意挑選同年出版的「從不喜歡孤單一個」，為歌曲注入青春氣息；音域廣闊的6號楊雅婷及2號石雯卉以「我是一隻小小鳥」互飆高音，高亢歌聲嗨翻全場。年齡相差四十載的3號何熒兒及7號李美淇，在獻唱「Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini」時，少女心表露無遺。

除了精彩的美聲角逐，當晚亦與現場觀眾一同回顧新時代電視過去25年的一些經典片段。總決賽的特別表演嘉賓與新時代電視甚有淵源，由音樂節目「合曬合尺」到「大城小聚」，擔任主持超過二十年，曾任《新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽》評審及表演嘉賓，更擔任過《打響十人營》舞台演繹導師，著名歌手及歌唱老師雷安娜壓軸登場，大會精心安排Annabelle於華麗舞台驚喜現身，在鋼琴及長笛的伴奏下帶來「聽不到的說話」，再以風格逆轉的「I Need A Hero」及「吻別」炒熱全場氣氛。之後的「雨絲情愁」，細膩入骨，傷感動人；家傳戶曉三十載的「舊夢不須記」早前入選新時代電視舉辦的《我的經典金曲25強》，粉絲當然熱切期待，熟識的旋律由Richard Yuen重新編曲，再與三位年輕本地音樂家以不同的中西樂器伴奏，高低跌盪，百感交集，震撼全場。

最後，大會評判團經過一番慎重商議，終於選出各項得獎者如下:

冠軍: 2號石雯卉

金嗓獎及最具潛質獎: 6號楊雅婷

網上最具人氣獎: 8號巫桂菁