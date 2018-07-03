象印微電腦保溫熱水瓶 具備易於清潔的不繡鋼內膽

象印提供多款保溫熱水瓶，一觸按鍵即可享用熱水，方便又輕鬆。最新的微電腦保溫熱水瓶（CD-WHC40）具備易於清潔的透明塗層不銹鋼外殻，以及可避免異味和污漬的不銹鋼內膽。與其他採用防沾塗層的象印保溫熱水瓶不同的是，這款新型保溫熱水瓶的內膽使用無塗層不銹鋼。此款微電腦保溫熱水瓶的建議零售價為 $215。

這款可放置於廚房檯面，具有四種保溫設定（160°F、175°F、195°F 和 208°F）的微電腦保溫熱水瓶可以隨時為您供應沸水並保持恒溫，非常適合需要低於沸點溫度來釋放香氣的茶品，如沏泡綠茶的最適溫度為 175°F。135 盎司的大容量，讓您全天安心泡茶，不必擔心熱水罄盡。

有別於迅速將水加熱煮沸然後自動關閉的電熱水壺，象印保溫熱水瓶能設定熱水溫度，一旦達到既定溫度便可飲用。對於那些需要低溫沏泡的茶種，您將不必等待沸水冷卻，電熱水瓶能保持既定水溫，讓每一杯茶都沏泡完美。微電腦保溫熱水瓶還具有省電定時功能（6 – 10 小時）、即時水溫顯示操作面板、一目了然的水位尺規，以及適用於沖泡滴漏式咖啡的減速供水模式。

所有象印產品都體現了象印對安全的承諾。此微電腦保溫熱水瓶配備安全自動關閉功能防止煮幹，並可自動鎖住供水以防止意外灼傷。

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關於象印

2018 年是象印成立一百周年慶。在過去一個世紀以來，我們設計出多款產品以求提高顧客的生活品質，為世界各地的顧客帶來舒適、便利以及豐富多彩的生活體驗。成立於 1918 年的象印原為一家手工吹制真空瓶製造商，自此一直佔據保溫產品的世界龍頭位置。象印不斷拓展其產品線，如今包括有種類繁多的不銹鋼真空保溫瓶、電飯煲、麵包機、Air Pot® 飲料機、保溫飲料瓶、專業炊具、小型電器、餐館設備及其他產品。在迎接首個百年大慶之際，象印公司將堅守其初創理念，悉心維護高品質和耐用的商譽，展望未來不斷推出充滿靈感的創意設計。

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