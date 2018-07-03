韓美指揮家把《星球大戰》帶到現場管弦樂團

原文 Tracy Wang

編譯 Zita Lam

出生於加州並在賓夕法尼亞州長大，韓裔美國人Lawrence Loh 是一位多才多藝的指揮家。他也是交響樂團Symphoria 和 West Virginia Symphony 2017-18季度的音樂總監。在一個音樂世家中成長，Loh的媽媽是一位鈴木小提琴教師。因電影《星球大戰》而認識了管弦樂，他諳熟古典及現代電影的樂譜，所以無論是指揮貝多芬的作品，還是時代著名音樂家約翰·威廉斯（《星球大戰》配樂家）的作品，也一樣駕馭超卓。本月13日至15日，Loh 將在貝納羅亞音樂廳與西雅圖交響樂團合作演奏威廉姆斯的《星球大戰：新希望》。

三歲開始學奏小提琴和鋼琴，Loh 自小生活在充滿音樂的環境下。由於他母親是小提琴老師的關係，他除了目睹學生在他家中來來往往，也不斷地浸染在各種音樂中。在高中時，他成為了遊行樂團的第一鼓手，並開始萌生指揮的想法。當時的遊行樂隊總監 David Rohrer 看到他「音樂領袖」的潛質，建議 Loh 走上職業指揮家的道路。然而，令他真正愛上指揮和認真考慮將其變成職業是他大學四年班修讀指揮的時候。

隨後在羅切斯特大學，印第安納大學，耶魯音樂學院和阿斯彭音樂節的額外培訓下，Loh正式成為幾個交響樂團的指揮甚至音樂總監。現時已是國內外著名的指揮家，他特別鳴謝一直以來碰到的導師，包括匹茲堡導師和音樂總監 Manfred Honeck 以及他的第一位音樂總監兼導師 Marin Alsop。這兩位他非常欽佩敬重的人物教會了他作為一個指揮家的責任。

「有效率的指揮家都對音樂的詮釋有很強烈的意識，因為舞台上有80-100名音樂家，而各自都有獨特的音樂信仰，因此指揮家需要引領團隊達至一個共識。」Loh說。除了要作決定樂章詮釋的指南，他也明白到與音樂家合作和交談的重要性。來自不同的音樂背景，擁有不同的音樂信仰，Loh知道音樂家是一個寶貴的資產，尤其在想法融合方面。聽過各人的風格，Loh的責任就是要「找到最清晰的前進道路」。

曾經在多個交響樂團擔任音樂總監，Loh目前是樂團Symphoria 和 West Virginia Symphony 2017-18季度的音樂總監。作為指揮家和音樂總監，Loh 已經熟悉講台上下的職責。作為指揮家，Loh 在排練開始前便要仔細準備音樂編排和具體演奏情況，為求音樂會能進行得一絲不苟。然而，音樂總監的職責更為全面，因為他擔任該組織的藝術領導者。不再只是準備和舉辦音樂會，他的職責包括「指導樂團的整體願景，幫助籌款和加強社區關係，策劃季節，幫助選擇曲目和嘉賓藝術家和指揮，改進各種系列和訂閱，和作為管弦樂隊及藝術的倡導者在公共活動中發言。」

除了指揮古典樂譜和履行音樂總監的職責外，Loh還擅長舉辦音樂會，把現場管弦樂融合於電影創作曲例如《侏羅紀公園》、《綠野仙踪》和《雨中的歌唱》等。雖然在指揮古典音樂時，他可以根據音樂自然的走向而稍微改變節奏，但在指揮電影創作曲時，他的目標是呈現出與原電影創作曲盡量相似的曲調。

現場管弦樂與電影同步的音樂會日益普及，西雅圖近年也帶給觀眾很多同類的體驗。作為這一新浪潮的重要成員，Loh很高興能夠將這些電影中的音樂帶到現場，因為他認為電影配樂可以做一些視覺和對話無法實現的事情。對他來說，音樂有能力喚起情感，能夠通過電影向觀眾介紹管弦樂隊的聲音是不朽的。

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