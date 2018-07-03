AT&T 與 Time Warner 慶祝合併推出首波新優惠

“Unlimited &More SM Premium ”新計劃客戶將可多選一種娛樂服務，如 HBO®、Amazon Music、Pandora Premium 以及更多精采內容

(達拉斯，2018 年 6月21日) – 我們是第一家將娛樂搭配無限數據的手機服務供應商。原因在於，少了娛樂，「無限」依然相當「有限」。因此，我們現在更進一步，為您的服務增添更多內容。

在 AT&T *-Time Warner 合併案完成數日後，我們在全國最佳串流影片網絡i上準備推出本公司最新的影片方案— WatchTV 。 我們兩項最新的無限手機計劃均可讓客戶使用 WatchTV 應用程式或在特定的瀏覽器上串流影片，沒有額外費用。這兩項計劃分別是 AT&T Unlimited &MoreSM 和 AT&T Unlimited &MoreSM Premiumii，預定在下週推出。

WatchTV 有 30+ 個直播頻道。它與市面上大部分的智慧手機、平板電腦或網路瀏覽器、以及某些串流裝置都相容。除了直播節目外，WatchTV 還提供 15,000 多個電視節目和電影供客戶點播觀看。

您的裝置將有更多內容

&More Premium能讓您從幾項付費服務中選擇一項添加到您的計劃，沒有額外費用。付費服務包括 HBO®、Cinemax、SHOWTIME® 或 STARZ®，以及Amazon Music Unlimited 和 Pandora Premium等音樂串流服務。如果您是動畫迷、科技迷或遊戲迷，VRV 是一個絕佳的選擇。

這計劃的內容還包括 15GB 的高速轉接上網，享受高解析度影片，以及每月 $15 帳單折扣用於抵減 DIRECTV、DIRECTV NOW 或 U-verse TV 的費用。iii

AT&T Mobility & Entertainment 總裁 David Christopher 說：「我們是第一家將娛樂與無限數據結合的手機服務供應商，同時我們也重新定義了這樣的結合模式。它不只是在您的手機計劃上添加一個頻道或一種服務而已，而是增加一系列的精采內容，為您提供更多您在意的節目—超過 30 個直播電視頻道及 15,000 多個點播式電視節目和電影，還有優質電影頻道、音樂串流，以及陸續將推出的更多內容！」

如何取得 WatchTV

WatchTV 在我們最新的兩項無限手機計劃中提供：

加入 AT&T Unlimited &More Premium，即可享有：

添加 WatchTV 的選項

選擇從幾項付費服務中添加其中一種

每月 $15 帳單折扣用於抵減 DIRECTV、DIRECTV NOW 和 U-verse TV 的費用

15GB 的高速轉接上網

高品質視頻影片

加入 AT&T Unlimited &More，即可享有：

添加 WatchTV 的選項

每月 $15 帳單折扣用於抵減 DIRECTV NOW 的費用

最高 4G LTE 的無限數據

計劃推出時，您可在 att.com/unlimited 取得關於計劃的完整詳情。有關以每月$15 單獨訂購 WatchTV 的詳細辦法也將很快公布。

第一波推出的新方案

我們的合併集結了實現我們對媒體與娛樂未來願景的各項元素。對於媒體與娛樂如何為您服務，我們開創了新穎的做法，帶給您的新方案將充分整合內容與連接性。

在我們提供更個人化、更身歷其境式的娛樂體驗時，您將會看到我們所提供的選擇、創新和價值也達到了新的境界。

I 全國最佳的串流網絡：根據第三方的數據資料。

Ii 網絡擁塞時，AT&T 可能會減慢數據速度。影片可能限用標準清晰度。

Iii 帳單折扣在 3 個計費週期後開始。有適用的條款、條件和限制。詳情請參閱 att.com/unlimited。

*關於 AT&T Communications

我們幫助家庭、親朋好友和左鄰右舍每天以有意義的方式進行接觸聯繫。從 140 多年以前的第一通電話開始，到現今的行動影片串流，我們為改善人類生活不斷創新。我們擁有全國最大最可靠的網絡，以及全國最佳的視頻串流網絡。**我們正專為緊急救援人員打造 FirstNet ，並創建下一代行動 5G。我們的 DIRECTV 和 DIRECTV NOW 提供讓人津津樂道的娛樂內容。我們高智能、高安全性的解決方案服務全球 300 多萬家企業，幾乎囊括所有財富1000的大公司。在全球各地，我們的服務精神更是激起員工努力回饋社區的豪情。

AT&T Communications 是 AT&T Inc. 的一部份（ NYSE:T ）。詳情請瀏覽 att.com/CommunicationsNews 。

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