July Fourth! 這週末試試以下國慶食譜！

文 | Zita Lam

趁著美國國慶，不少人都準備在這個週末跟親朋好友盡慶一翻！說到派對，就不得不含美味而養眼的賀節食物。紅白藍的組合無論是甜品還是主菜飲料上都得找到，以下是一些簡易食譜讓你也可以試試做看！

藍莓蘋果沙律

夏天的時候，最佳的享受莫過於品嚐一碗滿滿生果的沙律，降暑之餘亦有益腸道。把切碎的蘋果跟士多啤梨與藍莓放在一起，喜歡香口的也可加入少量洋蔥和薄荷葉，味道與觀感一流！

蔬菜美國國旗拼盤

把喜歡的蔬菜切條，可考慮花椰菜、紅辣椒、蕃茄、紅蘿蔔、芹菜和青瓜，在左上角放一碗沙律醬，青爽又滋味！

美式多士

早餐的變化極為多，在烘得香脆的麵包塗上一層牛油或奶油乳酪，再塗上一層果醬，放上藍莓和切好的香蕉，適合家庭樂時與小孩一起準備。

三色果凍杯

自問喜歡甜品的你就不要錯過這個非常容易的果凍杯！先準備兩色的果凍粉，把紅色已加水的果凍放在杯中，放在雪櫃中等約30分鐘，在中間層加上加糖煉乳，再倒進已加水的藍色果凍粉，再冷藏。在食用時加少許鮮奶油便可。

美味煙火芝士腸

把麵包棒麵團把香腸圍起來，先放在焗爐約20分鐘（時間及焗爐溫度因不同牌子的麵團而定），把芝士模式星形，用竹籤把芝士和焗得香口的香腸麵團連在一起就可以了！

三色國慶飲料

準備3分1的櫻桃汁（紅）、無酒精的piñacolada菠蘿汁（白）和藍莓汁（藍），順序倒進瓶內，便可製造這個迎節的三色飲料。喜歡的話，更可用Twizzlers 糖果飲管增加甜味。