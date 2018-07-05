一萬人西塔科聯邦拘留中心外抗議「零容忍」

6月30日（週六），過千人聚集於西塔科聯邦拘留中心（SeaTac Federal Detention Center），抗議美國總統特朗普（Donald Trump）針對非法移民的備受爭議的「零容忍」政策。

警官辛迪·桑普森（Cindy Sampson）表示金縣警長辦公室估計當日大約有一萬名市民現身，進行極度情緒化但和平的抗議示威活動。

一名聯邦眾議員普拉米拉•賈亞帕爾（Pramila Jayapal）旗下的移民社會工作者哈姆迪·穆罕默德（Hamdi Mohamed）在談起她前往聯邦拘留中心的時候潸然淚下。

穆罕默德表示，「我們（於拘留所內）聽到被拘留母親訴說她們連親吻或與她們孩子告別的機會都被奪走」。她還指出她聽到關於「極低的氣溫、薄毯子、被迫進入鐵籠」等故事。

參與示威遊行的群眾面向西塔科聯邦拘留中心，高喊「可恥！可恥！可恥！」，而穆罕默德則帶領群眾大喊「家人應該在一起！沒有任何人是非法的！」。

目前，根據總檢察長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）對特朗普政府政策提起的訴訟，大約有200名非法移民被拘留於華盛頓州。大部分被拘留的非法移民為女性。其中，超過三分之一的女性被迫與她們的孩子分開。

此次發生於西塔科聯邦拘留中心外的抗議示威活動是週六全美超過700個示威遊行的其中一個。全世界眾多國家都對此家庭分離政策表示抗議和不滿。拘留中心週六的示威活動要求特朗普政府快速讓這些父母和孩童重聚。

此次抗議活動集結了來自中國、南美洲、歐洲和俄羅斯的移民，以及太平洋西北角土生土長的居民。

根據一名華州企業服務部公務員指出，大約三千名示威者於奧林匹亞的華州國會大廈外遊行。