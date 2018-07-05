亞馬遜10億購下PillPack 進軍醫藥市場

（編譯：Dawn）在醫療保健業，在線藥房PillPack只是一家小公司。與Walgreens超過23萬的員工數量相比，它的員工人數僅為1千人左右。但亞馬遜於周四宣布要買下PillPack的舉動震驚了整個醫藥界，因為此舉回答了一個重要問題，即「亞馬遜何時以及如何」會來分「價值5,600億美元的處方藥行業」的一杯羹。

在亞馬遜宣佈此舉後，Walgreens和Rite Aid股票下跌超過9％，CVS Health下跌了6％。

這也正是醫療保健行業最為擔心的一筆交易。

亞馬遜一直有意出售藥品，但它面臨著在各州都要獲得藥品許可證的巨大問題。 PillPack已有於50個州運送藥品的許可證，可幫助亞馬遜克服進軍醫藥界的最大障礙。

據一位知情人士透露，亞馬遜作為市值超過8400億美元的巨頭公司僅向這家創業公司支付了約10億美元的資金。這位人士還說，亞馬遜是擊敗了沃爾瑪成為最終贏家的。

亞馬遜消費者業務首席執行官傑夫·威爾克（Jeff Wilke）在一份聲明中表示：「PillPack是一支極富遠見的團隊，他們致力於將深厚的藥房經驗和新興技術相結合，我們很高興也很期待通過共同努力提供更好的服務。」

該行業對於亞馬遜會為醫療保健業帶來怎樣的變化感到不安。而亞馬遜進軍醫藥界的意向也被認為是導致近期醫藥界合併浪潮的一大因素，例如CVS收購Aetna的舉動，以及健康保險公司Cigna和藥品利益管理公司Express Scripts的合併。

也許是為了領先亞馬遜一步，CVS在去年秋天就已宣布將提供處方藥的次日配送服務以及在一些大城市提供當日配送服務。次日配送服務於本月開始，費用為4.99美元。

PillPack成立於2013年，主營業務是將藥丸裝在更便捷的包裝中進行配送，將處方藥按照劑量進行分類，並且都帶有藥丸照片和使用說明的標籤。

據該公司稱，他們並不是醫藥界的巨頭，2017年約有1億美元的收入。但他們一直被視為巨頭公司進軍在線藥品銷售的潛在目標。

藥物渠道研究所（Drug Channels Institute）的首席執行官亞當·J.·費恩（Adam J. Fein）表示，PillPack足跡遍布全國的全面性使其成為對亞馬遜極具吸引力的目標。

儘管美國人已經改變了他們的習慣轉而開始網購，但大多數美國人仍舊前往藥店獲得處方藥。根據研究公司Iqvia的數據，約90％的處方藥都還是在藥店出售。

如果亞馬遜能夠打破這種購物習慣，那將可能會顛覆整個行業。藥品供應鏈專家及藥物價格網站GoodRx創始人史蒂芬·巴克（Stephen Buck）說：「這將幫助人們減少為購買處方藥的通行路程，從而真的實現可以從亞馬遜上買到一切需要的東西。」

在周四與投資者們的通話中，Walgreens Boots Alliance的首席執行官斯特法諾·佩斯納（Stefano Pessina）表示，他並不擔心亞馬遜的這起收購，因為哪怕在未來，實體藥房對消費者們而言將仍然重要。

CVS Health的發言人卡羅琳·卡斯特（Carolyn Castel）則表示，他們公司與PillPack擁有相同的配送能力，並且擁有更多的現有客戶。

對於抗生素等短期處方藥，許多消費者更喜歡去家門口的藥店，因為那樣更快速便捷。據Iqvia稱，美國約85％的處方藥是需要定期補充的。

但巴克和其他人表示，亞馬遜可能會有一個全新的機會。沒有醫療保險的人群在不斷擴大，估計這一人群會達到2500萬人。

目前為止，PillPack並未通過降低價格來提升其競爭力。由亞馬遜接管後，巴克認為：「沒准他們會從非常非常具有侵略性的價格開始入手呢？」

而這場PillPack的交易可能只是亞馬遜進軍醫藥界巨大野心的冰山一角。

今年1月，亞馬遜、伯克希爾哈撒韋（Berkshire Hathaway）和摩根大通銀行（JPMorgan Chase & Co.）宣布計劃在美國為他們自己的員工成立一家獨立的醫療保健公司。

亞馬遜還不斷擴大其醫療用品業務，力求成為醫院和診所的主要供應商。亞馬遜今年已獲得了幾個州的藥物批發許可證，這就允許它可以開始向企業銷售醫療設備了，其產品可用於供給手術室和急救室，以及門診部。