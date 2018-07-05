華州碳排放收費倡議備受爭議

華盛頓州碳排放收費倡議的支持者帶著超過37萬個支持者的簽名出現在奧林匹亞國務卿辦公室（Secretary of State’s office），欲將碳排放收費倡議書加入到11月的投票裡。

碳排放收費計劃將從收取每公噸15美元開始，這相當於每加侖汽油的成本估計增加14美分。碳排放的費用每年將增加2美元每噸，再加上通貨膨脹率。

倡議支持者表示他們選擇了碳排放收費，而不是稅收——所以這筆收入可以與環境保護減碳項目的支出直接掛鉤。這些項目可以幫助減少化石燃料燃燒以及其他溫室氣體的碳排放。

但是，在加油站，這些費用將打擊每個人，包括低收入的居民。

華州碳排放收費計劃，也就是第1631號倡議的簽名統計——得到了包括環境、勞工、部族和社會公正團體在內的廣泛聯盟的支持——比獲得投票表決機會所需的最低簽名數量還要高出三分之一以上。

支持第1631號倡議的主管艾哈邁德·加耶（Ahmed Gaya）說：「我們很有信心，我們能收集足夠多的簽名，以獲得可以投票的資格。」此前，他招募了2300多名志願者來協助收集簽名工作。

儘管現在處於競選季節的早期階段，但這項措施已經激起了能源行業的強烈反對。

支持第1631號倡議的聯盟在7月2日提交了請願書，但仍需要由國務卿辦公室進行審查，以確保有足夠的有效簽名來獲得碳排放收費措施的投票資格。