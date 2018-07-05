車牌停車系統使用方式與舊式系統大致相同

（編譯：Tracy Wang）西雅圖欲將現有的街道停車系統改至車牌停車系統的計劃引發西雅圖民眾的熱烈討論。西雅圖交通部的女發言人瑪法若·霍博森（Mafara Hobson）與停車部門經理麥克·埃斯特里（Mike Estey）為市民眾多的疑問進行解答。

為讓西雅圖的新式車牌停車系統順利開展，西雅圖交通部已開始一系列的工程。

目前，西雅圖交通部已成功更新了所有停車付費站，並安裝好價值175美元的新式字母數字鍵盤。更換停車系統的最後一步便是將原本的付費貼紙的停車系統轉換成車牌停車系統。

此項高達一千兩百五十萬的項目是由市政證券和政府的通用資金所支付。

西雅圖交通部表示停車系統必須進行轉換，因現有的停車付費站「已走到了它們有效系統的終點，其保養費用也不斷升高，而且我們每年根據數據所改變的停車費用率也需要更新過的科技」。

更新後的車牌停車系統的付費方式不變，使用停車付費站的車主還是能夠用現金（銅板）、信用卡或是借記卡付費。

不僅付費方式保持不變，車主也還是能夠保有停車付費記錄。需要停車付費記錄的車主還是能夠於新的停車收費站打印收據。使用PayByPhone軟件的車主也能於軟件內讀取付費記錄。

在城市開始實施車牌停車系統後，利用PayByPhone軟件的車主可直接於軟件內輸入停車位的位置數字，而於停車付費站付費的車主可直接於站點輸入車牌。

新的系統也將繼續允許車主增加停車時數。在車位限時內，使用PayByPhone的車主可直接在軟件內增時，但使用站點的車主需回到站點支付更多的停車時數。

車牌停車系統將不會改變擁有殘疾人車牌或標牌的停車方式，擁有上述車牌或標牌的車主將繼續無需為街道停車付費。