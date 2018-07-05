金縣公交車「單一票制」開始實施

（編譯：Tracy Wang）從6月30日開始，金縣公共交通運輸部門（King County Metro Transit）將不再根據路程距離和搭乘時間改變公交車的收費標準，而是一概每趟收取2.75美元。

大都會金縣議會於去年11月投票決定將公交車費簡單化。

公交車費將不再運用分層收費系統，高峰時段和跨區的額外費用將被消除。

提供給未成年人和大約5萬6千名利用ORCA LIFT program的低收入成人的半票將不受改變，保持在1.50美元每趟。新的收費系統也將不影響使用地區減價許可證（Regional Reduced Fare Permit）或Access Transportation的孩童、老人和有特殊移動需求的市民。

根據金縣公共交通運輸部門，搭乘公交車的百分之65的乘客的搭乘支出將不會改變，或甚至便宜50分。

此單一票制不僅僅幫助增加補貼計劃，它也預計於2020年為金縣公共交通運輸部門的運營利潤增加兩百三十萬美元。7月1日之前的分層收費系統支付了百分之31的運營支出。

西雅圖市議會已於幾週前投票通過在接下來的學年度為公立高中學生提供全年免費的交通卡。目前，此項目在等西雅圖學校董事會審核和通過。

金縣公共交通運輸部門表示新的收費標準將讓乘坐公交車變得更為簡單和方便，並減少對於收費標準不清楚的乘客所導致的延遲狀況。

西雅圖正不斷增長其公共交通乘客量。去年，城市成功增加一萬名早晨乘坐公共交通的通勤者。