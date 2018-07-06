從三大發明到四大發明

「三大發明」最早由英國哲學家弗蘭西斯·培根提出，後來被麥都思、馬克思等學者認同。

培根在《新工具》里指出：「印刷術、火藥、指南針這三種發明已經在世界範圍內把事物的全部面貌和情況都改變了：第一種是在學術方面，第二種是在戰事方面，第三種是在航行方面；並由此又引起難以數計的變化來：竟至任何教派、任何帝國、任何星辰對人類事務的影響都無過於這些機械性的發現了。」我們現在很清楚地知道發明是來自中國的。後來馬克思承襲了培根的說法，提到：「火藥、指南針、印刷術——這是預告資產階級社會到來的三大發明。火藥把騎士階層炸得粉碎，指南針打開了世界市場並建立了殖民地，而印刷術則變成了新教的工具，總的來說變成了科學復興的手段，變成對精神發展創造必要前提的最強大的槓桿。」但是馬克思並沒有將這三個發明歸於中國。

做紙術

四大發明中的造紙術相傳是由東漢時代的宦官蔡倫所改良，但是也有考古證據說明，造紙術在更早時期就存在，而蔡倫只是一位改進造紙術的重要發展者、並且大規模投入商業使用。造紙術對知識的保存及資訊的流通有巨大影響。

雖然照古書記載，東漢（25年到220年）宦官蔡倫（63年到121年）發明了造紙過程，並建立了造紙新材料的使用，不過在中國發現的古老填充及包裝紙製品 — 如天水放馬灘紙地圖 — 可追溯至前2世紀；時至3世紀，做為書寫媒介的紙已廣泛為大眾所使用，它取代了傳統但更昂貴的媒介如竹簡、帛書、木板、以及可後來入窯燒硬的濕黏土板等。 目前所知最早、上書文字的紙片是在阿拉善盟查科爾帖的一處烽火台遺蹟裡發現。當時正值110年，漢朝軍旅在一次匈奴南侵後放棄駐防該地。在105年由蔡倫確立的造紙過程中，將桑樹樹皮、麻纖維、舊亞麻布、與漁網混合物加水煮爛，均勻攪拌成泥；然後置入帶蘆葦織成底墊的木製平板木篩以撈起紙漿，這可在稍後抖掉水分並攤在陽光下曬乾；P.S.湯姆表示該製程後來以壓制過濾、精煉、拋光方式逐漸改進，得以生產出表面光滑、質地強韌的紙張。

指南針

四大發明中的指南針前身為中國古代的司南。是一種用於指示方向的工具，廣泛應用於航海、野外探險等領域。早在古代已對貿易、戰爭和文化交流造成深遠影響。

在墨西哥韋拉克魯斯州聖羅倫索特諾奇提特蘭，一件來自奧爾梅克時代的古老赤鐵礦手工藝品可追溯到大約前1000年，顯示在當時中美洲有可能使用天然磁石的指南針，遠較在中國所描述者年代更為久遠。然而奧爾梅克文明中並不懂得如何提煉生鐵，中國老祖先當時已發現如何提煉生鐵，並將之與天然磁石接觸以進行磁化。古文獻對天然磁石吸引鐵以製備磁鐵的描述於《管子》、《呂氏春秋》、和《淮南子》 中提及。到了漢朝（前202年-220年）開始使用指南北天然磁石磨製的勺碗狀指南針，用來占卜與風水堪輿，尚未用在導航方面。東漢王充（27年-約97年）在其所著《論衡》卷17是應篇第52說「司南之杓，投之於地，其柢指南」。雖根據根據李約瑟（1986）的研究，《論衡》卷16亂龍篇第47說提及另外兩處相同文字提及磁鐵吸力，但學者李書華（1954）認為那是天然磁石，並指出，《論衡》中並沒有明確提及磁鐵。

宋代的航海指南針，除「南北」，還未見有其他方位。四十八方位羅盤用於航海的文獻紀錄，最早見於元代周達觀《真臘風土記》：「自溫州開洋，行丁未針。歷閩、廣海外諸州港口，過七洲洋，經交趾洋到占城。又自占城順風可半月到真蒲。又自真蒲行坤申針，過崑崙洋入港」。

明朝永樂年間隨鄭和下西洋的鞏珍在《西洋番國志》的《自序》中敘述應用水浮羅盤的情況：「往還三年，經濟大海，綿邈彌茫，水天連接，四望迥然，絕無纖翳之隱蔽。惟日月升墜，以辨西東，星頭高低，度量遠近。斫木為盤，書刻干支之字，浮針於水，指向行舟」。

到了元代，指南針一躍而成海上指航的最重要的儀器了。不論晝夜晴陰都用指南針導航了。而且還編制出使用羅盤導航，在不同航行地點指南針針位的連線圖，叫做「針路」。船行到某處，採用何針位方向，一路航線都一一標識明白，作為航行的依據。

火藥

四大發明中的火藥除了可製作煙花和炮仗等，亦是一種炸藥，被運用到戰爭上成為軍事用途。據載起源於唐朝甚至秦朝。宋朝時期，約12世紀中期已經發展出具有一定殺傷力的單兵火器（火銃）以及連發式火器（連銃）用於彌補當時宋人戰鬥力不及金人的劣勢。中國在實用性火器的使用上早於歐洲五個世紀左右。

而歐洲人約在13世紀時才懂得黑火藥的作用，而經過數個世紀的發展與改良，主要是粒狀火藥和火帽等發明，黑火藥兵器乃逐步取代冷兵器，在陸地戰爭戰術、攻城築城技術以及海軍戰列艦的發展和戰術等各方面，造成革命性的影響，而黑火藥作為爆炸藥和推進劑，一直到十九世紀中後期才逐漸被無煙火藥、三硝基甲苯、苦味酸、季戊炸藥、旋風炸藥等新發明的炸藥所取代，這些新炸藥則不是中國人的發明。

據載是北宋時期畢昇發明了膠泥活字印刷術，被認為是世界上最早的活字印刷技術。但四大發明中的活字印刷術並非現代印刷術的前身，而據李約瑟所論北宋制的膠泥活字印刷術有許多劣勢的地方。它與造紙術一樣對知識的保存和流通造成影響。另外，印刷術的發展與早期的印章無直接關係，古代印章在古埃及、古希臘、兩河流域都有使用。美國考古學家在中亞土庫曼斯坦安納烏曾於2000年10月發掘出距今4300年的中亞印章，其文字仍有待考證。

西方獨立發明說

現代有西方學者認為：除造紙有明確的證據是由中國傳到西方的外（更準確來說，是間接促成非直接傳承，類似文官制度），其他三項發明並無直接證據表明是由中國傳入西方的。在這方面，有西方學者認為，火藥、指南針和活字印刷為中西方各自獨立發明。中國方面在時間上早於西方，但傳播不廣、亦缺乏改進。西方雖時間上晚於中國，但傳播廣泛（亦重新傳入中國，現代造紙術亦然）、精於改進，後世使用的火藥、指南針和活字印刷直接是從西方發展而來的。

沈括早在宋朝就記載中國的磁針既有指南的也有指北的，但有人卻認為中國的指南針一直是指南的，所以叫指南針。而西方的compass從一開始就是指向北方，因此叫指北針。另外，歐洲最初期的羅盤，只有十六個方位標示，少於同時期中國的二十四個。這表明中西方應當是獨立發明指南針的。而現在使用的指南針都指向北方，明顯是由西方發展而來的。

雖然中國在活字印刷的時間上可能稍早於西方，但沒有證據表明活字印刷從中國傳入西方，中西方交通的必經之地——沿途的阿拉伯國家並未發現活字印刷的相關文物，甚至還一度阻礙了中西交往。

畢升的活字印刷術在中國本土因單個漢字數目龐大必須製造大量活字，不如拼音字母活字簡單，應用不太廣泛，出土活字文物不多。1965年在浙江溫州發現的《佛說觀無量壽佛經》，是活字殘本。十三世紀末出現木刻活字和陶瓷活字。1490年有華隧的銅活字本。1733年清世宗雍正，詔令制木刻活字，二十五萬餘梅木刻活字，在一年內全部完成。一直到19世紀的晚清之前，中國的印刷多用雕版印刷；實用的漢字活字印刷術，其實是在十九世紀才由藉由西方活字印刷術及近代科學的基礎上所發明，而且是由西方人與華人合作發明的。

火藥方面，一般公認中國發明了黑色火藥，較有力的証據為11世紀開始的宋代的各種火藥武器。至於阿拉伯人及歐洲人後來使用的的火器，則有可能直接或間接受到蒙古人的影響而改造，但是因為沒有實質証據而成為爭論點。