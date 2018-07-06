習近平：把黨的政治建設作為黨的根本性建設

中共中央政治局6月29日下午就加強黨的政治建設舉行第六次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，馬克思主義政黨具有崇高政治理想、高尚政治追求、純潔政治品質、嚴明政治紀律。如果馬克思主義政黨政治上的先進性喪失了，黨的先進性和純潔性就無從談起。這就是我們把黨的政治建設作為黨的根本性建設的道理所在。黨的政治建設是一個永恆課題。要把准政治方向，堅持黨的政治領導，夯實政治根基，涵養政治生態，防範政治風險，永葆政治本色，提高政治能力，為我們黨不斷發展壯大、從勝利走向勝利提供重要保證。

中央組織部臧安民就這個問題作了講解，並談了意見和建議。

習近平在主持學習時發表了講話。他強調，黨的十九大明確提出黨的政治建設這個重大命題，強調黨的政治建設是黨的根本性建設，要把黨的政治建設擺在首位，以黨的政治建設為統領。今天，我們以這個題目進行集體學習，目的是深化對黨的政治建設的認識，增強推進黨的政治建設的自覺性和堅定性，並以此慶祝黨的97歲生日。

習近平指出，黨的十八大以來，在全面從嚴治黨實踐中，我們把黨的政治建設擺上突出位置，在堅定政治信仰、增強「四個意識」、維護黨中央權威和集中統一領導、嚴明黨的政治紀律和政治規矩、加強和規範新形勢下黨內政治生活、淨化黨內政治生態、正風肅紀、反腐懲惡等方面取得明顯成效。實踐使我們深刻認識到，黨的政治建設決定黨的建設方向和效果，不抓黨的政治建設或背離黨的政治建設指引的方向，黨的其他建設就難以取得預期成效。

習近平強調，政治方向是黨生存發展第一位的問題，事關黨的前途命運和事業興衰成敗。我們所要堅守的政治方向，就是共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想、「兩個一百年」奮鬥目標，就是黨的基本理論、基本路線、基本方略。加強黨的政治建設就是要發揮政治指南針作用，引導全黨堅定理想信念、堅定「四個自信」，把全黨智慧和力量凝聚到新時代堅持和發展中國特色社會主義偉大事業中來;就是要推動全黨把堅持正確政治方向貫徹到謀劃重大戰略、制定重大政策、部署重大任務、推進重大工作的實踐中去，經常對表對標，及時校準偏差，堅決糾正偏離和違背黨的政治方向的行為，確保黨和國家各項事業始終沿著正確政治方向發展;就是要把各級黨組織建設成為堅守正確政治方向的堅強戰鬥堡壘，教育廣大黨員、幹部堅定不移沿著正確政治方向前進。

習近平指出，中國特色社會主義最本質的特徵是中國共產黨領導，中國特色社會主義制度的最大優勢是中國共產黨領導，黨是最高政治領導力量。要建立健全堅持和加強黨的全面領導的組織體系、制度體系、工作機制，切實把黨的領導落實到改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各領域各方面各環節。堅持黨的政治領導，最重要的是堅持黨中央權威和集中統一領導。要引導全黨增強「四個意識」，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。

習近平強調，加強黨的政治建設，要緊扣民心這個最大的政治，把贏得民心民意、彙集民智民力作為重要著力點。要站穩人民立場，貫徹黨的群眾路線，同人民想在一起、幹在一起，堅決反對「四風」特別是形式主義、官僚主義，始終保持黨同人民群眾的血肉聯繫。要教育和激勵廣大黨員、幹部銳意進取、奮發有為，把精力和心思用在穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險上，用在破難題、克難關、著力解決人民群眾最關心最直接最現實的利益問題上。

習近平指出，營造良好政治生態是一項長期任務，必須作為黨的政治建設的基礎性、經常性工作，浚其源、涵其林，養正氣、固根本，鍥而不捨、久久為功。要把樹立正確選人用人導向作為重要著力點，突出政治標準。要貫徹落實新形勢下黨內政治生活的若干準則，讓黨員、幹部在黨內政治生活中經常接受政治體檢，增強政治免疫力。要加強黨內政治文化建設，讓黨所宣導的理想信念、價值理念、優良傳統深入黨員、幹部思想和心靈。要弘揚社會主義核心價值觀，弘揚和踐行忠誠老實、公道正派、實事求是、清正廉潔等價值觀，以良好政治文化涵養風清氣正的政治生態。

習近平強調，我們黨在內憂外患中誕生，在磨難挫折中成長，在戰勝風險挑戰中壯大，始終有著強烈的憂患意識、風險意識。要教育引導各級領導幹部增強政治敏銳性和政治鑒別力，做到眼睛亮、見事早、行動快。

習近平指出，加強黨的政治建設，必須以永遠在路上的堅定和執著，堅決把反腐敗鬥爭進行到底，使我們黨永不變質、永不變色。領導幹部特別是高級幹部要明大德、守公德、嚴私德，做廉潔自律、廉潔用權、廉潔齊家的模範。要紮緊制度的籬笆，發揮巡視利劍作用，推動全面從嚴治黨向基層延伸，讓人民群眾真正感受到，清正幹部、清廉政府、清明政治就在身邊、就在眼前。

習近平強調，黨的政治建設落實到幹部隊伍建設上就要不斷提高各級領導幹部特別是高級幹部把握方向、把握大勢、把握全域的能力，辨別政治是非、保持政治定力、駕馭政治局面、防範政治風險的能力，善於從政治上分析問題、解決問題。各級領導幹部特別是高級幹部要煉就一雙政治慧眼，不畏浮雲遮望眼，切實擔負起黨和人民賦予的政治責任。