足球如人生 – 喬顯德

隨之夏日的漸漸升溫，世界盃也在漸漸升溫，人們大都看世界盃足球賽，談論的也是足球賽的話題：「阿根廷被梅西從生死線上拽了回來」「阿根廷頂開了棺材蓋，德國隊又躺了進去。」「阿根廷和梅西都證明了自己。」「都很難逃出足球的魔咒，德國隊首次小組賽出局。」從中看出了人們對足球的熱愛。

我也算是個與足球有幾十年情緣的足球迷了，從欣賞馬拉多納開始，後來的世界盃我幾乎每屆必看，常常看到半夜，凌晨再從睡夢中爬起來觀看，不說癡迷也有些陶醉。最近看世界盃雖缺少了過往看世界盃的精神，但也幾乎每晚都看，尤其是重要的比賽，我是不會放過的。觀看足球，有時讓人驚心動魄，讓人感受到一種震撼的力量，這就是足球；有時會黯然神傷，甚而幾天來沉鬱在心中揮之不去，這也是足球。這就是足球的力量，也足以說明看足球是有興趣、上癮的，否則人們也不會通宵達旦勞心勞神地去看的。大凡這樣去看足球的，都是有感念的，心裡是有話要說的。

綠蔭場上的廝殺爭奪，在使我感到無比的震撼中也讓我陷入了深深的思考，譬如，當我看到足球強國阿根廷瀕臨生死線的時候；當足壇巨星梅西黯然無奈的時候；當背水一戰的阿根廷隊從懸崖爬上來的時候；當衛冕冠軍德國隊敗給韓國隊出局的時候；尤其是看到全體德國隊員都落淚的時候……此時此刻的我，心中都激起了極大的波瀾。一場場足球促使著我思考人生，我在想，足球不也是人生嗎？使我聯想到了足球與人生。

我覺得人生就像一場精彩的足球賽，一場你不得不踢的足球比賽，一場你踢好踢不好都得勇敢面對的足球賽。足球一如人生一樣充滿偶然，不可預測，可結果是必然，有時無情甚至殘酷。尤其是昨晚全程觀看了衛冕冠軍德國隊與世界末流球隊韓國隊比賽後，我深切地感受到了這一點，這場比賽爆了這屆世界盃最大的冷門，有著衛冕冠軍稱號的德國隊，被譽為奪冠熱門的德國隊，有著很多世界足壇球星、陣營如此強大的德國隊，竟然以2-0輸給了韓國隊，德國戰車徹底熄火了，被無情地據之在十六強的大門之外，這是德國足球史上首次在小組賽出局。我也感到太偶然，簡直不可想像，太不可思議了，即便再好的導演也導不出這樣的足球。真是「一失足成千古恨」，瞬間使光芒四射的強隊、球星黯然失色。人生也是這樣，我們每個人的前景都不可預測，有時也會使我們感到太偶然、太突然、太不可思議；人生中也會有巔峰和低谷；也會有成功與失敗；有手捧鮮花登上領獎台的時候，也有遺憾、落淚的時候；人生也像足球一樣，需要過好每一道關，抬起有力的腳，瞄向正確的目標，才能射中人生的「大門」。

在足球場上，既需要每個隊員鬥智鬥勇，更需要球員間密切的配合，這是集體的智慧，集體力量的見證。即使個人能力再強，「好虎鬥不過一群狼。」只靠單打獨鬥往往難以取得最後勝利。在阿根廷隊與克羅埃西亞隊的焦點戰中，賽前，大多數球迷都看好了擁有足壇巨星梅西的阿根廷隊，而克羅埃西亞中場隊員科瓦契奇已經看穿了配合出現問題的阿根廷隊。他在賽前就充滿自信地說：「因為除了梅西之外，我們每個位置都比阿根廷強。所以我們應該好好表現，看好自己……」最終，克羅埃西亞隊顯示出了整體實力，以3-0戰勝阿根廷隊。所以說，足球場上單靠個人的威力根本不行。人生也像足球一樣需要配合，「團結就是力量。」個人能力再強也沒有集體力量大，世界如此之大，任何個人都顯得如此渺小。在家庭，與家庭每個成員搞好配合，才能「家和萬事興」；在單位裡，與每個同事搞好配合，才能使工作順利開展；在社會上，與社會各界人士搞好配合，才能取得共同的事業興旺發達，社會和諧穩定。

在綠蔭場上，敢拼才會贏，要想贏得比賽，就要積極拼搶；作為球隊必須充分發揮自己的戰略戰術，才有機會贏；足球場上的制勝法寶是堅持到底，永不放棄，才能最後得勝利。在韓國隊與德國隊的比賽中，韓國隊都做到了這三點。才擊敗了衛冕冠軍德國隊。正是憑藉球員的積極跑動、拼搶，才為勝利創造了機會，尤其是在下半場，隊員們已累得疲憊不堪了，仍不放棄，奮力拼搶，發揮出韓國隊敢拼的特點，紛紛在左右兩路發起衝擊，又在補時的關鍵時刻把握住機會，為韓國隊貢獻了威震足壇的兩粒進球。再回過頭來看人生，人生也像一個大大的足球場，也是一場場拼爭的過程，我們每個人都仿佛是一名足球運動員，也許我們每個人的技術不一樣，體力不一樣，風格不一樣，但我們擁有同樣的展示自己的機會，要有自信，要敢於拼搶，永不放棄，踢好人生的足球。

人生如足球，足球如人生。願我們在人生的足球場上，踢好每一個球，射中成功之門。