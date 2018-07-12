亞馬遜今秋西雅圖開設第二家Amazon Go

（編譯：Tracy Wang）亞馬遜將於今秋於西雅圖市中心開設第二家無人零售店（Amazon Go）。

這家無人零售店將於市中心商業區的第五大道（Fifth Avenue）和馬麗恩街（Marion Street）的拐角處落腳。目前，這家店的具體開幕日期還未公佈。

第一家位於第七大道的Amazon Go就位處在亞馬遜總部的隔壁。進入這家無人零售店的顧客需在進門時掃描手機內的應用程序。

之後，店內的攝像機將追蹤每位顧客所購買的物品，並將購買列表放入顧客亞馬遜賬戶的購物車內。顧客購物完畢後可直接走出店家，其亞馬遜賬號會直接結賬。

亞馬遜於今年春天公佈未來於芝加哥和舊金山開設Amazon Go的計劃，但並未公佈具體時間。Amazon Go這類無人零售店比較適合開設在充滿辦公人潮的市中心區域。

亞馬遜一名女發言人於7月3日表示，「我們很期待將Amazon Go開在西雅圖的第五大道920號（920 Fifth Ave.），這家店將於2018年的秋季開幕。」

對於這家Amazon Go的大小和具體販賣的商品類別，她未做出任何回應。

第一家Amazon Go為1800平方英呎，販賣一般便利商店提供的商品，如啤酒、三明治、薯片和氣泡水。店內只有準備三明治和熟食的廚師和幫助顧客的員工，其無人結賬的特點招來超市工會的批評。

亞馬遜的實體零售店拓展計劃還包括了書店和全食超市，這兩個零售點都販售亞馬遜的電子產品，如電子書。