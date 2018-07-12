星巴克2020年全世界達成無塑料吸管目標

（編譯：Tracy Wang）星巴克表示其將在未來成為致力於消除使用塑料吸管的最大食品飲料零售商，並於2020年完成其全世界分店不再使用塑料吸管這一目標。

7月9日（週一），基於西雅圖的星巴克宣佈它在其全世界兩萬八千家分店逐漸減少冷飲塑料吸管的使用情況，並將塑料吸管轉換成可回收的無吸管杯蓋或是利用其它原料製成的吸管。目前，星巴克的各種冷飲占其銷售額的半數以上。

星巴克每年約使用超過十億的塑料吸管。

於這個月初，星巴克於西雅圖的各分店已開始實施全美第一個一次性塑料吸管和餐具的禁塑令，不再使用塑料吸管和為防止咖啡溢出的飛濺棒（Splash stick）。

上個月，麥當勞開始致力於消除其於法國、挪威和美國一些分店的塑料吸管的使用，並全力消除於英國和愛爾蘭所有分店的塑料吸管的使用。

今年早些時候，星巴克為一個為期三年，致力於找到其熱飲杯蓋的替代品的計劃投入了一千萬的資金。

上個月，西雅圖另一個零售商PCC Community Markets表示它將於2022年消除其熟食店所使用的所有塑料盒。未來使用的可堆肥的餐盒可每年幫助替代大約五百萬的塑料餐盒。其連鎖蔬果合作社已於2015年停止使用塑料吸管和餐具。