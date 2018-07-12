西雅圖有軌電車運營超支五十萬

（編譯：Tracy Wang）西雅圖交通部（The Seattle Department of Transportation (SDOT) ）為運營南湖聯合區的有軌電車，超支2017年預算超過五十萬的資金。目前，西雅圖交通部此項超支需獲得西雅圖市議會的核准。

雖然此項超支相較於交通部2017年約4億5千萬的預算來說不算大數目，但它卻是有軌電車運營開支的一大部分。

2017年，西雅圖市為運營南湖聯合區和First Hill兩條有軌電車線路投入六百二十萬的運營預算。南湖聯合區線路的超支數額占運營兩條線路的預算的百分之8。

西雅圖交通部也因Move Seattle徵稅所支付的一系列工程建設的僱傭人員的困難度而超支2017年預算超過一百六十萬的資金。

Move Seattle的徵稅計劃錯誤的估算其可幫助支付的工程計劃，導致許多計劃的延期。

西雅圖交通部的預算管理人員凱文·羅（Kevin Lo）表示交通部一百六十萬的超支來自於交通部無法順利為Move Seattle計劃找到合適的工程師和其他員工。通過Move Seattle所得的稅金大多用來支付特定的工程項目，但少部分是提供給交通部的綜合工作。因為Move Seattle的僱人程序比計劃中要慢，交通部的總預算沒有獲得Move Seattle的額外資金。

西雅圖市議會的預算營運協調者埃里克·桑德（Erik Sund）持有稍微不同的看法。

「簡單來說，交通部僱傭了這些工程計劃所需的人員，」桑德上個月對市議會的財務委員會說明，「因為這些計劃都延期了，交通部無法支付這些開銷。」

運營有軌電車的超支消息在西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）不斷考慮是否該拓展有軌電車系統時出現。

此總額為兩億的有軌電車擴張計劃將連接現有的南湖聯合區和First Hill兩條線路。

西雅圖市已在此擴張計劃停止前獲得五千萬的聯邦補助金，並希望獲得額外的兩千五百萬資金。如果此擴張計劃被廢除，這些資金將很有可能不被撥給西雅圖市。

西雅圖交通部表示2017年的超支主要來自三個問題，其中一項問題為勞動和專業服務的花費比預算要高。