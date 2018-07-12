美國特奧於西雅圖順利舉辦

（編譯：Tracy Wang）7月1日，美國特殊奧林匹克運動會（Special Olympics USA Games）於西雅圖舉辦長達兩個小時的開幕儀式。此次特奧匯集了來自50州和哥倫比亞特區的四千名運動員和教練，以及超過一萬五千名的志願者。

為期近一周的賽事於7月6日於聯合湖公園順利結束。當日的閉幕式如同一個戶外派對，來自各州的運動員紛紛拿出自己的獎牌，展示給大家看。

「這是一個美好的一周，」肯塔基游泳隊教練黛比·奧格登（Debbie Ogden）表示。「運動員們都盡全力參與比賽，而西雅圖也是一個很棒的城市。這是我第一次擔任全國性比賽的教練，我必須告訴你，這次的比賽讓我留下了眼淚。」

西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）是這個比賽最大的粉絲之一，在比賽周前往市中心會見比賽運動員和他們的家人是她那周最期待的一件事情。

「這些運動員每天都需要比我們抱持著更多的勇氣和決心來完成他們的每一天，但他們所展現出的，並跟我們分享的喜悅真的讓我們變成更好的自己，」德肯表示，「我不認為有什麼活動會比特奧更適合帶來西雅圖，他們來到西雅圖的這一周真的很美好。」

根據特奧的籌辦方，比賽的14個場地的總出席率為10萬1千5百人。比賽前的估算為7萬人。

「此次比賽的成果遠遠超出了我的期望，」2018年特奧首席執行官兼總裁貝斯·諾克斯（Beth Knox）表示，「此次比賽最令我驚奇的不僅僅是全身心投入的志願者團隊，也是來到現場支持運動員的觀眾。」

「每個我看到的比賽場館都是滿的，而且滿場的情況每天都在發生。大批的觀眾來現場觀看比賽，並讓這些運動員感到備受重視和肯定。」

華盛頓特奧總裁戴夫·倫諾克斯（Dave Lenox）指出西雅圖本地比賽的曝光率將會幫助特奧吸引更多群眾參與。

「來觀看比賽的群眾在看完比賽後可能會說，「這是一個可以讓我的孩子去參與運動競技的安全的比賽」，」倫諾克斯表示，「那些家長可能本來有聽說過特奧，但並不是非常了解。但在這次特奧之後，大家將對我們了解的更多。」

「華州的觀眾已經意識到了特奧的重要性，」倫諾克斯指出，「他們希望成為特奧的一部分。他們帶著他們的家庭來觀賽，間接教育他們的孩子多樣性和包容性的重要性，並最終讓孩子們將這兩點傳承下去。」

對於來自各州的運動員，特奧不僅僅給他們機會參賽，它也讓他們有機會來了解一個新地方。

2022年，夏季特奧將在弗羅里達州的奧蘭多舉辦。