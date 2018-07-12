美國眾議員欲廢除移民和海關執法局

（編譯：鍾詠鈺）兩名美國眾議員，分別是來自西雅圖的普拉米拉·賈亞帕爾（Pramila Jayapal）和威斯康星州的馬克·波肯（Mark Pocan），表示，他們將在未來幾週內提出廢除移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement-ICE）的法案，並計劃如何重組移民和海關執法局。

欲廢除ICE的法案出現在越來越多的「廢除ICE」運動中，潛在的2020年總統候選人，包括紐約州參議員克里斯滕·吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）和馬薩諸塞州參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren），也參與其中。

這一廢除計劃是為了反對特朗普總統的「零容忍」政策而做出的響應，該政策導致數千名非法移民子女與其父母被強行分離。

來自貝爾維尤的美國眾議員亞當·史密斯（Adam Smith）說，他已經打電話給賈亞帕爾的辦公室，並且表示有興趣參與這項法案。在此之前，兩人已在擬議修改移民拘留政策上進行過合作。2017年10月，史密斯和賈亞帕爾共同提出了終止使用私人拘留中心並且廢除強制拘留這一項法案。

史密斯表示，他們將與移民權利組織合作，起草立法和制定新的移民執法政策。他承認，廢除ICE的立法將很難在受共和黨控制的眾議院和參議院被通過，但他希望他們可以找到其他方法的支持。他說：「在眾議院和參議院中有不少我知道我們可以合作的共和黨人，我們將會努力嘗試與他們溝通。」

特朗普總統表示了他對移民執法人員的支持。副總統邁克·彭斯（Mike Pence）也表示，廢除ICE將導致更多的非法移民、人口販運、暴力犯罪以及毒品和幫派的擴散。

在2001年9月11日恐怖襲擊事件發生後不久，美國國土安全部開展ICE這一由兩個單位組成的部門。這兩個單位分別為側重於拘留和驅逐國內的非法移民和側重於國家安全威脅和跨國犯罪，如毒品走私和人口販運等的單位。

在6月份寄給國土安全部長克爾斯蒂恩·尼爾森（Kirstjen Nielsen）的一封信中，19名ICE調查員要求該機構將調查部門與移民執法部門分開。他們在信中寫道，許多司法管轄區拒絕與他們合作，因為他們認為其與移民執法有直接的聯繫，這阻礙了他們調查案件的能力。

如果該法案獲得通過，將設立一個委員會來審查，將一些ICE的職務轉移到新的機構。

賈亞帕爾說：「我們仍然會執行移民法，但一定不會是殘忍和虐待的行為。」