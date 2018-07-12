西雅圖以活動支持拆除「第二道牆」

西雅圖市很榮幸支持拆除第二道牆和2018 年立即入籍活動，這將挑戰阻止合法移民成爲美國公民的創紀錄入籍積壓。

西雅圖（2018 年 7 月 2 日）西雅圖市加入新美國人全國夥伴關係 (National Partnership for New Americans) 和其他合作夥伴組織和移民權利領袖的行列，以開展拆除「第二道牆」和重新開展 2018 年及以後的 2018 年立即入籍工作。這些工作對特朗普政府和美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services） 最近的反移民行動持反對立場，並將保護和建立移民社群的權力。

移民與難民事務辦公室 （Office of Immigrant and Refugee Affairs）吴主任（ Cuc Vu）談論了關於 該辦公室正在進行的公民身份工作如何使市府官方對西雅圖的移民和難民社群做出的承諾繼續下去，尤其是在特朗普不斷攻擊移民和難民之後。

「在詹妮·德肯（Jenny Durkan）市長的領導下，西雅圖將繼續推進支持我們的鄰居和朋友的計劃、活動和政策，不管這個聯邦政府的言辭和政策是什麼」，吴主任說道，其家人是逃離越南的難民。「特朗普想要沿著美國和墨西哥邊界豎起一道牆，但是他沒有對另一道牆採取任何措施。隨著更多的移民已申請成為美國公民，在過去兩年裡積壓的待審批申請激增。我們擔心這個『第二道牆』將會阻止移民成為公民和選民。西雅圖市將繼續提倡 美國公民及移民服務局 能夠解決這一積壓問題。」

根據美國公民及移民服務局發佈的數據，目前有 729,400 份待審批的公民身份申請在美國公民及移民服務局面前，在兩年內待審批的申請數目激增 87.59%。按照目前的速度，在不考慮新的申請情況下，美國公民及移民服務局要花費逾 25 年時間才能回到奧巴馬政府 2015 年 380,639 份申請的積壓水準。

新美國人全國夥伴關係執行主任喬舒亞·霍伊特（Joshua Hoyt）表示：「美國在移民執法方面投資數十億美元，但入籍過程是由移民者自己支付的，沒有一美分納稅人的錢。美國公民及移民服務局無法履行他們的基本職責，以專業和及時的方式處理這些由移民全額支付的申請，這種情況令人無法接受。」

2018 年立即入籍活動也將公開鼓勵並直接支持合法永久居民加入 年立即入籍，儘管這些障礙似乎不可逾越。

特朗普政府已加大移民執法，把有移民身份或潛在形式的救濟之人作為目標，包括 DREAMers 和成千上萬的臨時庇護身份的受保護者，並以不人道的移民政策震驚了全國，在這種日益嚴重的政治氣候期間，積壓不斷增長。

美國公民及移民服務局也受到這些反移民政策的影響。2018 年 2 月，該機構更改了其使命宣言，刪除詞語「移民國家」，並插入了側重於「保護美國人」和「保衛祖國」的語言，這大概來自移民，也就是其旨於服務之人。美國公民及移民服務局最近採取了前所未有的舉措，開設一間辦公室以剝奪已入籍公民的公民身份。據報導，美國公民及移民服務局的主任弗朗西斯·西斯納（Francis Cissna） 也是由白宮顧問斯蒂芬·米勒（Stephen Miller ）和來自不同行政機構的官員所組成的工作組的成員，這些機構正在策劃在中期選舉前針對移民的新攻擊。