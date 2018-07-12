西雅圖電費將在6年內每年上漲4.5%

（編譯：鐘詠鈺）西雅圖市議會週一（7月9日）以8-1投票批准西雅圖的公有電力公司（Seattle City Light）新的六年戰略計劃，該計劃呼籲每年平均電費價格上調4.5%。

根據該電力公司的計劃，假設用戶對電的使用量保持不變，一戶典型住宅用戶的每月賬單預計將從今年的65美元增加到2024年的近85美元。

如果市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）最近沒有指示公有電力公司在六年內將其預計成本削減約3.5億美元，那麼電價將會更高。在電力公司的顧客審查小組對該公司超額的支出發出警告後，市長下令減少其預計成本。

市議會議員卡薩瑪·莎萬特（Kshama Sawant）是唯一對電力公司計劃的立法投反對票的市議員，她認為電力的費率結構應該改變，讓電力公司從大企業收取更大比例的電費。她說，這將減輕居民和小企業的負擔。其實早在2014年，莎萬特就有此提議，但是當時並沒有得到其他市議會成員的支持。

根據電力公司現有的費率設計，用戶支付的費用取決於他們是誰、他們使用多少電力以及他們何時使用。用戶被分為幾類，住宅用戶屬於一個類別，而企業根據其大小規模和位置分成不同的類別。電力公司的住宅和小型企業的用戶平均支付更高的費用。

議員特蕾莎·莫斯奎達（Teresa Mosqueda）主持了審查該計劃的理事會委員會。她表示，週一的立法包括了指示該電力公司與九人志願者審查小組以及社區成員如何合作解決電力公司的費率結構。

「我們需要確保我們的費率設計能夠滿足現代的需求。」莫斯奎達在週一的投票前表示，並且指出最後一次重大的更新是在20世紀80年代。她在週一接受采訪時表示「有興趣研究各種模式」，目的是讓設計更加進步和公平。

該電力公司最初建議直到2024年，每年平均電價上調5.1%。在5月份收到來自審查小組的反對意見後，該審查小組指出主要資本項目的成本超支。市長德肯回應，要求電力公司通過減少支出計劃將漲幅削減至4.5%。

市議會主席布魯斯·哈雷爾（Bruce Harrell）在週一表示，西雅圖電力公司的用戶應該要記得，他們的費率是「全國大城市最低的之一」。

雖然電力公司的新計劃要求在六年內電價上漲30%，但市議員邁克·奧布萊恩（Mike O’Brien）指出，減少能源消耗的客戶將會看到他們的賬單不會增加太多。

根據電力公司的數據，在過去的幾年裡，電量使用的減少使典型西雅圖用戶的電費上調速度有所緩和。