多方聯名請願阻止華州拓展軟飲料和食品稅

（編譯：Dawn）一項主要由軟飲料公司資助的1634號倡議（1634 Initiative）旨在阻止政府制定針對軟飲料和食品的新稅，其請願簽名已於7月5日（週四）上交至奧林匹亞國務卿辦公室（Secretary of State’s office）。

Yes! To Affordable Groceries運動是1634號倡議的帶頭運動，該計劃提議保留西雅圖年初實施的含糖飲料徵稅法，但希望可以阻止華盛頓州其他市和縣政府在未來採取類似措施。

這項倡議於2月底確認形成，那正是西雅圖對蘇打水、能量和運動飲料等軟飲料實行每盎司1.75美分的稅收生效兩個月之際。

支持者表示，他們週四向奧林匹亞國務卿辦公室提交了大約291,000個簽名，並將於週五遞交更多簽名，總計約35萬。該運動需要259,622名來自登記選民的有效簽名才有資格參加11月的大選投票。

1634號倡議是一個得到許多本地組織支持的倡議書，這些組織包括華盛頓農場辦公室（Washington Farm Bureau）、華盛頓食品工業協會（Washington Food Industry Association）、聯合委員會（Joint Council of teamsters ）和華盛頓韓國雜貨商協會（Korean Grocers Association of Washington）。

但此項倡議的財務記錄顯示，該活動的480萬美元捐款幾乎全部來自四家大公司：可口可樂公司（230萬美元）、百事可樂公司（170萬美元） 澎泉思藍寶集團（709,000美元）以及北美紅牛公司（55,000美元）。

1634號倡議的發言人邁克爾·曼德爾（Michael Mandell）說，該計劃旨在通過避免華州其他地區實施軟飲料或食品稅來幫助勞動人民。他們並沒有將西雅圖考慮在倡議之內，因為西雅圖政府已經將稅收計劃在預算收益之中，而他們並不想影響西雅圖市的預算。

曼德爾說：「我們並不想去影響已經開始實行的城市稅收方案等，我們的計劃是為了確保在未來，可以避免實行針對食品和軟飲料的徵稅。」

西雅圖的含糖飲料徵稅法被認為是一種倒退，而華盛頓州早已因為依賴於低收入人群繳納超額稅款的製度而聞名。

支持西雅圖含糖飲料徵稅法的西雅圖健康兒童聯盟（Seattle Healthy Kids Coalition）的一名發言人稱這項計劃令人失望。

公共衛生和社區領導層正在評估是否要開展針對反對1634號倡議的正式運動。