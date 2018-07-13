【熱播電影推介】

《殺戮元年》

類型：恐怖/犯罪

導演：Gerard McMurray

上映時間：7/4/2018

《殺戮元年》（英语：The First Purge）是一部2018年美國反烏托邦動作恐怖電影，由傑拉德·麥米瑞執導，為2013年電影《國定殺戮日》的前傳和「國定殺戮日系列」的第四部作品。故事將以首次國定殺戮日作背景，並詳述國定殺戮日的誕生起源。為了將當今的犯罪率降低至1%以下，執政黨「美國新建國元勳」開始進行了一項社會測驗，並於晚間在一個孤立的社區中執行測試。但當壓迫者的暴力引發了群眾的憤怒時，該活動從社區的邊界開始蔓延至全國，名為「國定殺戮日」

【新劇推薦】

《秘密與謊言》

類型：劇情

頻道：MBC

上映時間：6/25/2018

《秘密與謊言》（韓語：비밀과거짓말），為韓國MBC於2018年6月25日起播出的連續劇，由《歐若拉公主》金正浩導演執導與《家族的秘密》李道賢作家合作打造。此劇講述即使人生被踐踏也不失去希望的女人與以無數謊言堆砌自己事業的女人之間的故事。主人翁申華慶是美城集團的孫女，為了保護自己而製造出更多的謊言和秘密。韓宇貞，一個有抱負的播音員。即使被至親的朋友拋棄，人生被踐踏也要朝著夢想前進。

【新專輯推薦】

《Sweetener 》Ariana Grande

風格：Pop

廠牌：Republic Records

發放日期：8/17/2018

《Sweetener 》是美國歌手Ariana Grande即將發行的第四張錄音室專輯。預計將於2018年8月17日通過Republic Records 發布。這張專輯是她的第三張錄音室專輯Dangerous Woman（2016）的後續作品，其中包括來自Missy Elliott，Nicki Minaj和Pharrell Williams的客串演出。首張單曲“No Tears Left to Cry” 於2018年4月20日發行，並在美國Billboard Hot 100上排名第三。促銷單曲“The Light Is Coming”以Nicki Minaj為特色，於6月 20發行。第二首單曲“God Is a Woman”將於2018年7月20日發行。