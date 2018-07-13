韓國料理，盡在One Pot

文 | Dawn

韓劇早已成為了韓國文化中不可或缺的重要部分，每看著劇中漂亮的男女主角或是親切的大叔大嬸香噴噴地大快朵頤那些經典的韓式家常燉菜燉飯，坐在屏幕前的我們總想也來一盆正宗的韓國料理，像他們一樣大口大口地享用。好消息是，身在西雅圖的我們現在也可以吃到正宗美味的韓國料理 – 坐落在中國城的韓國料理新星One Pot一鍋韓國燉。

經過了將近8個月的籌備，One Pot終於在今年1月向愛吃會吃的朋友們打開大門了。來自韓國的老闆Paul熱情爽朗，健談有趣，同時也是一個資深的「吃貨」。Paul說自己就是一個對吃有很高要求的人，所以從面試主廚到制定菜單，再到短短4個月不到的時間裡已經做過一次菜單更新，並且未來還會再做。他自己也會親自嚴格把控，力求把最正宗傳統的韓國味道帶給西雅圖的朋友們。

根據Paul數不勝數的下館子體驗，他發現以他的嚴格標準，在西雅圖及周邊很難找到真正高分的韓國料理。於是這個從小就跟著父母開餐廳的韓國大叔，一不做二不休，乾脆親自開一家可以達到自己標準的韓國料理店，這也算是圓了自己很久以前的夢想。

說到餐廳，Paul認為持續一致的品質是非常重要的原則，他希望自己的餐廳可以是一個堅持高品質的有恆心的地方 – 你每次去永遠都可以品嚐到同樣好吃的食物，同樣貼心的服務，同樣乾淨衛生的環境等等。而他也真正做到了這些，看到社交網站或者其他渠道的點評，去吃過的食客無一不滿意在One Pot的用餐體驗。

而說到在西雅圖開韓國料理店，Paul認為與其對菜品作出變動，不如通過自己的堅持讓當地人了解到正宗的韓國料理是怎樣的。One Pot所在的區域，很少有韓國人居住，這就意味著那裡大多數人是不太了解真正韓國料理的。Paul表示他非常想通過自己的努力讓不了解韓式料理的人們可以進一步了解並愛上韓料。比如韓國傳統的土豆豬骨湯，保羅表示在One Pot之前，在西雅圖區域他真的幾乎沒有喝到過正宗的湯，但是他把傳統的譜方帶到了One Pot。哪怕食客不知道真正的豬骨湯是什麼味道，但One Pot就是願意堅持做一個誠實不懈的傳播者。

當然，在一些用餐習慣方面One Pot還是做出了相應的改良，比如傳統韓料往往是3,4個人共享一個大鍋，這就會導致難以滿足每個人的需求。而在One Pot，卻是人人一份小鍋，盡可以按照自己的喜好點餐。

韓國料理不僅僅是一盤菜，如何去吃每道菜的儀式也是享用韓國料理的過程中極其重要的一部分。比如，韓國的五花肉片以及他們未來想繼續推出的韓式烤肉，在韓國這些食物的吃法都是很講究儀式的，用什麼樣的蔬菜或葉子去如何包裹一塊烤炙到什麼程度的肉，同時需要搭配哪些配菜如何蘸醬等等。這與西雅圖或其他地方的烤肉肯定都大不同，但倘若沒有一個深深知曉韓國文化的引導者來教你，恐怕也很難有機會了解到。

於是，傳播傳統韓國美食文化也成為了One Pot的目標之一。Paul希望在未來可以把One Pot打造成一個除了一個單純用餐地之外更帶有豐富生活元素的地方。比如食客可以在用餐時或者在線上與One Pot互動，大家交流生活品味，旅行遊記，美食體驗等等。是不是又多了幾分心中所想的韓劇氛圍呢？

在未來，One Pot或許會開更多的分店。在那之前，愛吃會吃又渴望了解韓國文化的朋友們，還不先吃為快。

更多信息：

地址：One Pot 506 12th Ave S Seattle，WA 98144

電話：206-876-9282

營業時間：週一至週日上午11:30 – 晚上9:30