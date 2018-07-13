2018 龍獅擺舞！ 本週末國際華埠區慶祝「龍的盛夏」

第43屆唐人街 – 國際區夏季節正式回歸！活動將在本週六（14日）中午開始至翌日（15日）下午6時結束。來自本地數百名的文化表演者已經蓄勢待發，準備在這個西太平洋堪稱最大的藝術節上演出。舞獅龍舞者，日本音樂家，武術團體，亞洲演奏團隊，甚至是世界知名的霹靂舞者都在本週末踏上舞台，展現西雅圖的多樣性和獨特的文化遺產。

市民可以來到區域進行 $3 步行美食之旅，超過40家來自全球各地的當地餐館會提供只售$3的小食。自問是食物愛好者的你更是不能錯過！而$3 步行美食菜單可在信息展位和參與餐廳找到。

除了食物和飲料之外，活動當天亦會提供許多家庭娛樂，從受眾人歡迎及喜愛的麥輝功夫會，西北功夫和健身俱樂部，到櫻花角色扮演比賽。與此同時，摺紙工作坊，小孩活動和手工藝品也會在本週未於新開放和擴大的慶喜公園展出。今年的演出更為多元化，市民能觀賞精彩的武當、武術和太極表演之外，還能欣賞韓國的傳統表演藝術及菲律賓民間舞蹈。

「龍的盛夏」星期日的活動由中午開始，多項表演如日本太鼓、傳統泰國演出、菲律賓舞蹈將在延續的節日氣氛下舉行。而當中最令人期待的吃量比賽當然不少得，這個週末一同來到華埠區看看參賽者怎樣大開「吃」界！

欲了解更多關於「龍的盛夏2018」的信息，請遊覽www.cidbia.org/events/dragonfest或關注Facebook，Instagram和Twitter @iheartID的更新。

這個由唐人街 – 國際商業改善區（CIDBIA）組織的國際暑期美食和音樂節沒有入場費。活動的收益將有利於唐人街國際區的經濟振興。 CIDBIA成立於1994年，致力於改善和推廣西雅圖的唐人街國際區。除了提供衛生服務外，CIDBIA還幫助協調了如夜市和農曆新年慶祝這幾個重要活動。 CIDBIA還主張代表其三方成員參與一系列公共政策，規劃和生活質量問題。有關唐人街ID BIA的更多信息，請遊覽 www.cidbia.org。