共享自行車運營成本或將提高

（編譯：Tracy Wang）於西雅圖經營共享自行車的公司可能將面臨運營成本的增長。

五月份，西雅圖居民使用共享自行車的使用量達到130萬次，現有的三家共享自行車公司各自每日承擔了約7,300次數的自行車使用量。

儘管共享自行車的運營方式引起許多民眾的不滿，西雅圖交通部將在這個月底建議城市官員允許第四家共享自行車公司於西雅圖開始運營。如被通過，西雅圖將有雙倍的自行車可以使用，自行車數目將增至兩萬輛。除去這一提議，交通部還計劃提議增長這些公司於西雅圖的運營成本。

西雅圖交通部近期表示：「因為共享自行車的試營運成功的為西雅圖居民和遊客提供一項新的交通方式，我們將建議西雅圖市議會開始採用每年可更新的共享自行車許可證計劃。這個計劃將給我們機會改善現有的計劃，讓共享自行車在西雅圖變得更為合理公平，並給廣大市民更多交通上的選擇。」

西雅圖市議會預計於7月23日討論新的共享自行車許可證計劃。

增加共享公司運營成本

交通部首先表示新的計劃將可「每年更新」。此次，一項新的成本較高的計劃將被提出。目前，此計劃預計向各公司每年收取25萬的資金。這一數目較試營運時的價格提升許多。

第四家共享自行車公司

如將共享自行車公司增至四家，西雅圖將肯定通過此計劃獲得更多的資金。LimeBike、SPIN和ofo自2017年7月便在西雅圖運營，第四家公司非常有可能是JUMP。JUMP的電動自行車的運營方式將與現有的自行車的運營方式不同，並極有可能需要通過充電站充電。

共享自行車的停放

西雅圖已於巴勒德實驗放置五個自行車停放架，希望民眾可更有秩序的停放自行車。新的計劃將在整個城市內設立自行車停放架。

自行車的平均分配和實施

交通部也表示它將根據民眾的反饋改進共享自行車的運營方式。此計劃將要求共享自行車公司更加努力讓其自行車數量平均分配在西雅圖不同的社區內，並讓低收入地區的民眾和沒有智能手機或是信用卡的市民能夠更容易的找到自行車。