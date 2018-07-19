分心駕駛法生效的一年後 管制更為嚴格

（編譯：鍾詠鈺）新的分心駕駛法已經實施了一年左右，但是我們在道路上所看到的跡象表明，現在在駕車時分心使用手機的人數似乎與以前一樣多。

這項新的法律於2017年7月23日生效，有許多執法機構立即開始向司機開交通違章通知單。而其他人，例如國家巡邏隊（State Patrol），決定教育司機大約六個月，然後才真正開始向分心駕駛的司機開交通違章通知單。

被問到司機在駕車時使用手機的情況，警官里克·約翰遜（Rick Johnson）認為在分心駕駛法實施第一年已經下降。可是，他亦表示實況難以定斷。他指警官們當然可以把所有的時間都花在向司機開分心駕駛的違章通知單上。

「如果警員唯一的工作是去找到這類違規行為，我相信他們會保持相當忙碌。」警官約翰遜說。

在2017年7月23日至2018年6月15日之間，警察已經讓18,503名因違反與電子設備有關的分心駕駛法的司機在路上靠邊停車，這其中包括打電話、發短信或者上網。由於其他原因，警察讓另外的1,567名司機在路上靠邊停車，例如司機在駕車時吃東西或者向孩子大喊大叫。然而，並不是所有的司機都會被罰款。

約翰遜警官表示，他看到更多的司機嘗試負起責任。他說：「我確實看到越來越多的司機把手機架置在空調通風口或者類似的東西上。」但是，有一些手機被架置在奇怪的地方，比如就在司機的視野範圍內。

在分心駕駛法生效的一年後，面對這些更為嚴格的管制，約翰遜警官表示他所看到的是，有很多方法可以分散注意力，這不僅僅是限制於手機。