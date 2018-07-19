微軟呼籲國會監管備受爭議的臉部識別技術

（編譯：Tracy Wang）在針對臉部識別技術越發被質疑其用處之際，微軟出聲希望國會負責監管此技術。

一些民權組織和科技公司員工已出聲，要求科技公司限制臉部識別技術的使用，但微軟總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）7月13日通過一篇部落格文章表示「唯一」能夠監管這個備受爭議的技術的方法落在政府的肩上。

近幾周，微軟、亞馬遜和谷歌的職員都對其公司施壓，要求公司不再與一些被認為侵犯民權的政府機構合作。

一些微軟的員工懷疑公司有為移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement-ICE）提供其名為Face API的臉部識別技術，並間接的幫助ICE進行非法移民父母和子女的分離政策。史密斯表示，微軟的技術並沒有被用於此政策，也說明微軟與ICE的合作僅限於幫助它們的郵件和日程表系統。

通過無所不在的相機和越來越精確的圖像分析軟體，臉部識別技術近期越發引起民眾對於數位隱私的擔憂。許多民眾擔心此技術會被政府利用，並在未經同意或認知的狀況下監視民眾。

史密斯寫道，「雖然我們很感謝有民眾要求我們這些大公司來負責監管這一技術的用途，而我們也認知到我們需要對我們的科技研發負起責任，但我們認為這一技術需要交由國會來監管。」

一些人認為科技產業需要對其產品負起更多的責任。一直以來，科技公司的研發速度大多都遠遠超過政府的預期，造成政府無法第一時間控管這些技術。於是，許多技術都在政府監管以前已被大量使用，而許多科技公司也抵制政府對其產品和服務的管理。

「近十年，「快速研發並減短產品壽命」已成為矽谷的一條非正式的標語，」史密斯表示，「但我們如果太快的發展臉部識別技術，我們將有可能發現人類的基本民權已被剝奪」。

針對這項技術，微軟已拒絕一些客戶，因它們發現這項技術有可能對人權造成「更大的威脅」。