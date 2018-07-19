華大迎來史上人數最多一屆新生

（翻譯：徐丁丁）華盛頓大學將要迎來史上人數最多的新一屆學生。美國大學近年來本科學位须學生數量有所下降，不過華州範圍內的公立大學卻反其道而行之。

「西雅圖是一個充滿活力的城市，地處太平洋西北岸優越的地理位置。」

在主校區，超過54%的州內學生被錄取。比起去年60%的錄取率略低一點。今年華大還開放了直接錄取進工程學院（College of Engineering）的先例，因此也鼓勵了想要進工程學院的學生來到華大。從明年開始，計算機專業也就將開放直接錄取。

近日，特朗普移民政策的收緊恐會影響到國際學生入學的數量。華大近兩年來國際生錄取率變化卻不大。

除了主校區和塔科馬校區的新生人數將要創下歷史新高外，博瑟爾校區卻計劃減少新生人數。主要是因為博瑟爾校區能容納的最大學生人數差不多已經滿了。博瑟爾校區預計容納招收831位新生，塔科馬校區預計招收702名新生。對於這兩校區來講，州內學生都佔比93%左右。

西雅圖主校區的錄取學生的平均成績一直在增加。2018屆學生的平均SAT數學成績是685分；平均閱讀和寫作分數是644分。州內學生的平均成績為1308，州外學生平均總分略高，為1384。州內學生的學業績點為3.81；州外學生的平均學業績點為3.76。不過大學招生辦副教務長菲利普·巴靈格（Philip Ballinger）提醒家長和學生，平均成績並不能準確代表錄取標準。

「我們每年錄取大量學生，比起成績，我們對每個學生不同的故事和能力更感興趣。我們不希望學生把自己局限於這些數字里。」巴靈格表示。

巴靈格稱今年新生為「空前多樣化的一屆」。除了國際生，華大校區里的白人學生占新生總數的43%；亞裔學生占32%；西班牙裔學生占10%；非裔美國學生占3%；美國印第安學生占0.5%；太平洋島民占0.3%。

去年開始華大加入美國高校通用申請系統（Coalition Application）。共有140所高校加入了這個系統並且向學生提供助學金以及州內學費減免，還為研究生提供低利息或者無利息的教育貸款。這也一定程度上增加了華大的申請學生數量。

2018-19年州內本科學生的學費為10127美金。州外學生和國際生的學費則翻了三倍達到35508美金之多。