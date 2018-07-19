華州參議院針對辦公室騷擾投訴批准新計劃

（編譯：鍾詠鈺）華盛頓州參議院委員會在週一（7月16日）批准了一項計劃，準備僱用一名人力資源官員，以幫助該立法機構接收和調查有關騷擾或不當行為的投訴。

該計劃還包括對參議院尊重的工作場所政策的更新，隨著立法者繼續嘗試加強反騷擾規則和協議，來作為反對性騷擾和攻擊的#MeToo運動（#MeToo movement）的結果。

週一的投票表明新政策已經準備就緒，而後，參議院多數黨領袖沙龍·尼爾森（Sharon Nelson）稱其為「非常重要的工作」。她說：「它只是加強了我們對處理性騷擾的承諾。」並且補充說道，參議院目前沒有收到積極的騷擾投訴。

該立法機關多年來一直在採用過時的和帶有政治色彩的系統來處理投訴。眾議院和參議院有單獨的政策，但兩者都使用了一個在很大程度上非正式的程序，其中騷擾投訴可能會被黨派工作人員審查。

參議院秘書布拉德·亨德里克森（Brad Hendrickson）表示，根據新政策，人力資源官員有權審查投訴並進行調查，但如果指控屬實，參議院仍可簽訂獨立審查合同。

這名官員的調查報告及其建議將發送給亨德里克森，亨德里克森可以向全體參議院提出制裁，或者諸如譴責或驅逐等建議。亨德里克森表示，調查中任何不同意他行動的調查對象都可以向參議院委員會提出上訴。

根據建議的副本，人力資源官員將被參議院委員會聘用或解僱，以便兩個政黨都必須批准這一變化。

由立法人員組成的參議院尊重工作場所特別工作組的建議，闡明了該立法機構目前的政策。他們還把指控被認為是合理的參議員的調查結果公佈。但是，涉及工作人員的調查將會被保密。

參議院的設施和運作委員會（Facilities and Operations Committee）一致通過投票，批准了週一下午的建議。

自從去年全國范圍內出現#MeToo運動以來，很多女性在向立法機關提出講述了被騷擾的故事。

儘管立法者和立法官員迅速採取行動，加強對工作人員和立法者的反騷擾培訓，但成效仍有待提高。

參議院和眾議院最終是否會支持建立立法機構的綜合人力資源辦公室，還有待觀察。