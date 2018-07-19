蓋茨引領全美及華州的特許學校運動

據美聯社分析，自2006年以來，慈善家們及其私人基金會和慈善機構已向44個州和華盛頓特區的特許學校提供了近5億美元的資金。

將特許學校（charter school）這一模式帶入華州，沒有人比億萬富翁比爾·蓋茨做出更大的支持了。

儘管多次投票失敗，這位微軟聯合創始人還是花了數百萬美元，最終得以看到有關特許學校的法律在本地獲得批准。他的私人基金會不僅幫助建立了華盛頓州特許學校協會，而且有時會為這個已有5年曆史的倡導性組織貢獻相當於其一整年收入的捐款。

在華州廢除了有關特許學校的法律後，為了能夠保持該類學校的開放以及遊說立法者恢復重振這類學校，比爾和梅林達蓋茨基金合計為這類特許學校提供了大約2500萬美元。

這是有關億萬富翁如何影響州教育政策的一個較為極端的例子。根據美聯社的數據分析，自2006年以來，慈善家及其私人基金會和慈善機構已向這類學校提供了近5億美元的資金。該分析著眼於美國教育部網站上指出的位於44個州和華盛頓特區的52個特許學校團體。

大部分資金給到了前15個團體，總約4.25億美元。由沃爾瑪財產繼承人經營的沃爾頓家族基金（Walton Family Foundation）是最大的捐贈者，共為27個團體提供了1.44億美元資金。

「我們應該更加關注這些慈善組織是誰、擁有什麼樣的願景以及驅動他們的因素。很多這類組織都有著不易察覺的非凡影響力。」布魯金斯大學教育政策專家喬恩·瓦蘭特（Jon·Valant）如是說。

特許學校並不受傳統公立學校的規則或標準的約束，但卻被蓋茨和其他慈善家所推崇，他們將這類學校看成是一種投資，一種為飽受傳統學校系統之苦的人（尤其是貧困地區的兒童）尋求更好及不同教育方式的投資。

特許學校作為非營利組織通常被禁止參與政治運動，但是富有的捐助者總是會通過相關政治行動向特許學校負責人候選人提供支持。

在全國范圍內，約有5％的學生上的是特許學校。在一些人，尤其是教師工會的批評下，該類學校已經成為了一個兩極分化的政治問題。沃爾頓基金會指出，與教師工會相比，它所資助的特許學校的資源往往顯得比較蒼白，而教師工會正是他們在州教育政策中最常見的敵人。

常年由蓋茨基金會資助為特許學校工作的公共教育重建中心（the Center of Reinventing Public Education），華盛頓大學的一個附屬智庫（Washington-affiliated think tank）主任羅賓·萊克（Robin Lake）說：「慈善支持對於一小部分學校來說至關重要」，這些學校代表了那些毫無政治權力的弱勢家庭。

但加州大學洛杉磯分校教授及教育政策專家約翰·羅傑斯（John Rogers）表示，支持某種教育改革模式的億萬富翁與一批專業教師旗鼓相當，這其實是一個民主問題。羅傑斯說：「這些抱有推進教育改革願景的億萬富翁與全國那些通過工會表達願景的教師們對公共教育的理解是非常不同的。」

在華盛頓州，特許學校懷疑派稱蓋茨一手撐起了整個特許學校網。他提供了至少400萬美元來幫助通過華州面相特許學校的法律，儘管在此之前有過三次選票失敗。最終在2012年得以批准，使得華盛頓州成為最後採用該教育模式的州之一。

在華州最高法院於2015年裁定特許學校法的資助模式違憲之後，蓋茨基金支持的這些學校花費將近500萬美元用於保持六所特許學校的運營，並督促立法者通過一項新法律。 2016年，其政治部門名為華盛頓特許學校行動（Washington Charters Action）被創建，附屬政治行動委員會已經為了今秋的大選放棄了一部分州法制定人。

如今，該州的教師工會正在挑戰第二版法律。華盛頓教育家協會（Washington Educators Association）的發言人里奇·伍德（Rich Wood）表示，在工會起訴該州之後，這些特許學校把自己捲入了該案件之中。華盛頓州的特許學校組織以及該州的所有特許學校都不同意接受采訪。蓋茨基金會在一份聲明中說，他們沒有參與訴訟，但重視協會幫助特許學校發展的技術工作。

一些評論家則認為，資金就可以定義倡導本身，並非所有的特許學校都接受億萬富翁慈善家的資金。

加州第二大特許學校組織特許學校發展中心（the Charter Schools Development Center）的主任艾瑞克·普雷馬克（Eric Premack）表示，雖然加州的兩大特許學校組織有許多類似的價值觀，但他們卻站在測試問題的兩邊，即針對「用測試分數衡量教學質量」這點的「如何使用」和「使用程度」。但普雷馬克表示，他本人反對基於測試的問責制。