三名西雅圖律師被提名為聯邦和上訴法庭法官

（編譯：Tracy Wang）美國總統特朗普（Donald Trump）於7月13日（週五）宣佈兩位西雅圖律師將填補華盛頓州西區聯邦地區法院的空缺的提名和一名律師上任上訴法庭法官的提名。

埃里克·D·米勒（Eric D. Miller）被提名為美國聯邦第九巡迴上訴法院於華盛頓州西區的聯邦地區法院擔任一名巡迴法官（circuit judgeship）。米勒現在是帕金斯柯伊律師事務所（Perkins Coie）西雅圖地區的合夥人，目前擔任上訴部門的主席。他曾是最高法院大法官克拉倫斯·托馬斯（Clarence Thomas）的助手。

特莎·M·戈爾曼（Tessa M. Gorman）現為西雅圖的一名助理檢察官，她被提名為美國地區法院的一名聯邦地區法院法官。

凱瑟琳·M·奧沙利文（Kathleen M. O’Sullivan）也被提名成為一名聯邦地區法院法官。她曾於2016年被美國前任總統巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）提名至美國地方法院法官席。

戈爾曼和奧沙利文分別被兩黨司法遴選委員會提名，她們將填補美國地區法院在法官馬沙·彭蒙（Marsha Pechman）、羅伯特·賴斯尼克（Robert Lasnik）、詹姆士·羅巴特（James Robart）升職後的兩個空缺。

米勒雖然並未獲得委員會的推薦，但他會替代法官李察·C·塔爾曼（Richard C. Tallman ）成為上訴法庭法官。

西雅圖前任市長艾德·莫里（Ed Murray）的發言人伊莉莎·卓鵬尼克（Eli Zupnick）發郵件表示莫里很高興政府行政機關接受並認可華盛頓州的司法選擇程序，並選擇了戈爾曼和奧沙利文，但他還需過目米勒的記錄，才能正式的支持他的提名。

賴斯尼克在一個採訪中對戈爾曼的提名感到高興。

被提名者將面臨美國參議院的最後裁決和認可。