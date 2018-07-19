金縣加入其它縣市頒布焚燒禁令

（編譯：Tracy Wang）7月14日（週六），金縣加入了華盛頓州其他城市的行列，實行每年因極熱和乾燥的天氣而頒發的禁止焚燒的指令。

金縣的這條禁令也對其未合併地區有效，禁止除去在安全建立的火爐容器以外的室外焚燒。這條禁令由消防局局長頒發，因近期將持續高溫旱天，並僅有少量的雨水。

華州許多城市有它們自己的焚燒禁令，金縣鼓勵對禁令不清楚的民眾致電當地的消防局。上週四（7月12日）是西雅圖地區今年夏天以來最熱的一天，氣溫高達89華氏度。美國國家氣象局預計至7月19日，氣溫將持續佔據在80華氏度左右或以上，並且沒有降雨量。

根據華州焚燒禁令網站，華州西面的大多縣市也有焚燒禁令，包括吉薩普縣（Kitsap）、斯諾霍米時縣（Snohomish）、皮爾斯縣（Pierce）、霍特科姆縣（Whatcom）、麥森縣（Mason）和斯卡吉特縣（Skagit）。

在金縣和其他大多縣市，生活消遣用火的直徑不可超過3英呎，並且必須全部可容納在金屬或混泥土材質的火爐容器內。所有火爐容器都必須設在距離地面上的植物10英呎之外和距離房屋25英呎之外的地方。如將火爐放置在樹下，最低的樹枝必須在距離火爐25英呎之上。

另外，正確容納的消遣用火需由有警覺性的，並有能力隨時撲滅用火的人時刻關注火勢。