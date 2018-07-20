2018紐約文藝之行

By Tracy Wang

Food:

Xian Famous Foods (https://www.xianfoods.com/)

Xian Famous Foods可以算是紐約中式西安美食的一大代表，現在在紐約已有多家分店，在不少景點步行距離內都有分店。其老闆將它設計成西安街頭小吃的風格，所有顧客都是在前台點餐，然後按照號碼取食。店內的座位較少，希望在店內用餐的顧客最好在不尖峰時段前往。它們最受歡迎的餐點為羊肉泡饃、豬肉泡饃和手拉麵。現場一般也有許多茶類飲品，非常適合搭配口味較重的餐點選擇。

Shake Shack (https://www.shakeshack.com/)

Shake Shack是尋找紐約特有美食體驗者的必經餐廳地點。從原有的一個熱狗亭發展成現有的連鎖美式快餐品牌，Shake Shack店內時常都擠滿遊客和當地居民。欲快速找到位置，輕鬆坐下來體驗它的美食的顧客最好在不尖峰時段前往，或是選擇位於布魯克林的Dumbo分店。其最特別的漢堡選擇為香菇漢堡（’Shroom Burger），漢堡一般內含的肉餡餅變成了酥炸過的香菇餅。它們淋上起司和培根的特製薯條也十分美味，不過在減肥的朋友不適合嘗試。吃著薯條漢堡，配上一杯一半檸檬汁，一半冰茶的Fifty/Fifty™是一個極佳的選擇。

Maman (https://www.mamannyc.com/)

位於SoHo的Maman是一家精緻又舒適的典雅咖啡廳，顧客可以在這家點選到有著獨特薰衣草香氣的薰衣草熱巧克力飲品。每一個飲品的紙杯都有著美麗的圖案，而顧客也可在這裡找到豐富的菜單選擇。各種有著獨特口味的甜鹹點心或午餐小點佈滿了整個菜單，如三明治、沙拉、餅乾、蛋糕、乳蛋餅等美味餐點甜點。

Sightseeing / Performances / Shopping:

Lincoln Center

位於紐約上西區的林肯中心算是紐約，甚至是全美，的一大藝術殿堂。廣場上林立的劇院和噴泉為廣場帶來了一種優雅的莊嚴感。美國兩大芭蕾舞團，紐約市芭蕾舞團（New York City Ballet-NYCB）和美國芭蕾舞劇院（American Ballet Theatre-ABT），都常駐於此。如果你是想要觀賞奠定了美國20世紀舞蹈界的芭蕾舞，那你可以選擇由編舞大師喬治·巴蘭欽創辦的NYCB，但如果你希望觀賞古典芭蕾舞劇，如「天鵝湖」，那ABT會是一個絕佳的選擇。

Majestic Theatre

由音樂劇大師安德魯·勞埃德·韋伯所作的「歌劇魅影」可以算是音樂劇史上的一大著作，現已成為紐約百老匯演出最多場次的一齣音樂劇。自1988年起，「歌劇魅影」便常駐於國王劇院（Majestic Theatre）。一進入劇院，觀眾就將立刻陷入古老劇場的氛圍，並在大門內側看到每日的演員變化。一樓還有兩個禮品店的站點，販賣「歌劇魅影」的周邊商品，像是短袖、項鏈、陽傘、帆布袋等商品。百老匯的「歌劇魅影」的佈景十分精良，非常適合第一次觀賞音樂劇或是長期粉絲前往觀賞。劇院周圍也有許多跟劇院相關的店家。觀眾通常很早便到達排隊，如果是設置成現場取票，觀眾可直接前往取票處取票，然後直接進入劇場。

Neue Gallerie (http://www.neuegalerie.org/)

專門致力於展示19世紀德國和奧地利畫作的藝術博物館，Neue Gallerie（譯為：New Gallery）位於紐約上東區，藏有許多奧地利知名畫家古斯塔夫·克林姆特（Gustav Klimt）的畫作。其中，最為著名的藏品無非是出現在電影「金衣女人」中的「阿黛尔·布洛赫-鲍尔的肖像」。場館的一樓有一家禮品店，大家可在內找到許多關於藝術和古斯塔夫·克林姆特的書籍、紀錄片和海報。

Chelsea Market (http://chelseamarket.com/)

Chelsea市場是一棟專門為食物和商店所開設的集市，營業的時間總是聚集了來自世界各地的遊客。它的每個角落都充滿了各種小吃或食品店家，如麵包店、酒莊、冰淇淋店和中國風味麵食店。現場沒有提供許多座位，所以遊客都要做好準備邊走邊吃。LOS TACOS No.1 有著最棒的墨西哥玉米薄餅卷，每個薄餅卷都比較迷你，但全部都包有滿滿的食材。其中最棒的一個口味是碳烤牛排，小小的薄餅卷里包著充足的牛排粒。Doughnuttery有著超迷你甜甜圈，食客在這裡會找到從沒試過的口味，像是綠茶、南瓜派和蘋果汁。喜愛吃可麗餅（Crepe）的朋友不要錯過專賣各種甜鹹可麗餅的Bar Suzette，但要注意一個它們家的可麗餅就可以當做一頓中飯了。除去美食，大家還能在市場里逛各種奇趣商品的手工藝品店（手機殼、首飾、包包等）和Posman Book。

Artist & Flea Market in SoHo

SoHo的藝術跳蚤市場跟Chelsea的非常類似，有些店家是同樣的，但SoHo的還有紐約著名書店Strand的一家迷你分店，銷售許多半價書籍和各類和書籍有關的有趣小物。

Housing Works Bookstore Café (https://www.housingworks.org/locations/bookstore-cafe)

這家書店就在位於SoHo的藝術跳蚤市場旁邊，並巧妙的結合了書店和咖啡店。書迷們可以在這裡找到許多不同體裁的電影、CD和書，包括攝影、藝術、歷史、小說等等。因大多的書都是二手書，它的價格也都十分優惠合理。書店的正中央也有幾張桌子，適合給辦公、閱讀的朋友或是陪伴書迷朋友前往的遊客使用。

Interesting Brands or Stores:

Min & Mon (https://minandmon.com/)

自2015年創牌，Min & Mon已逐漸成為最新的一個紐約潮牌。大家可以在網站上選購指定商品（圖樣不齊全），也可在位於SoHo和Chelsea的藝術跳蚤市場看到它的蹤影。近期，它也開設了其第一家實體店（55 Spring Street）。目前，它販賣大手提袋、Vali經典款包包、Vetro小包包、錢包等商品。它們的每個包包都色彩各異，圖樣也都非常新潮和特別，如顏色不同的眼睛和不同顏色的皮毛。購買它們的每個包包都如同一次驚喜，因為皮毛的染色讓每一個都不同。選擇網購的大家將會體驗如同拆禮物一般的特別經驗。

Marc Tetro (https://marctetro.com/)

Marc Tetro專賣一些有著幾種狗狗的簡單大方款的包包、鑰匙圈和印刷照片。雖然這個品牌在紐約的梅西百貨也有專櫃，但那裡並沒有販售其所有的產品。如想找到其較全的產品，可在一家名為PIQ的專賣店找到。不在紐約的你也可以在網站上購買到它的產品，但其根據大城市特色設計的產品系列可在PIQ買到。

NODÁ DESIGN STUDIO

NODÁ DESIGN STUDIO可以算是除了Marc Tetro之外的另一愛狗人士的天堂，因為它幾乎所有的產品，如手機殼、鑰匙圈、杯墊，都有各種狗狗的圖案。它們幾乎所有的產品都是用木材設計和製造，有著濃厚的手工藝風格。如果是想要找到有著紐約特有景點或是特色的產品，你也可以在這裡找到刻有紐約著名景點的木質產品。