帶孩子出外食飯可以去哪？

文| Jiajia, Dawn, Susan, Yaya

夏天終於到啦！家裡的娃們也都放暑假了吧？一提起一大家子拖家帶口出門吃飯就頭疼的你，可以看看我們為你推薦的良心餐廳清單，絕對都是家庭友好型餐廳，不僅可以滿足大家庭歡聚一堂的願望，「熊」孩子們也可以在吃完飯之餘快樂的玩耍，一舉兩得也！

1. The Dane



The Dane位於西雅圖Crown Hill地區，是一家集吃喝玩樂為一體的開放式咖啡館。這裡提供生啤，咖啡和各種茶品，還有簡單而豐富的斯堪的納維亞三明治。開放式Wifi環境給人們一個在這裡享受下午茶的最好理由，孩子們也有屬於他們的獨立空間，可以沉浸在豐富的玩具，書籍和遊戲裡。星期二和星期四上午有固定的故事會活動;另外，不定期還有家庭賓果遊戲，兒童瑣碎之夜以及對兒童友好的現場音樂會（具體活動日期參見官網：www.thedaneseattle.com）。

8000 15th Ave NW，Seattle，WA 98117

2. El Camion

El Camion餐廳位於西雅圖Ballard High School街對面，似乎是孩子們普遍喜歡的一系列Taco餐車的紮根地帶。對於挑剔的食客來說，這裡有數十種不同的菜單選項，價格便宜，食材新鮮，分量十足，一個巨大墨西哥捲餅可以至少餵飽兩個孩子。獨特的吧台，有趣的墨西哥飲品，色彩繽紛的骷髏裝飾加上Pac-Man（吃豆人遊戲）機器為這家餐廳增添了獨一無二的風采。

6416 15th Ave NW, Seattle, WA 98107

3. Cafe Racer

大學區的老牌餐廳Cafe Racer自去年從遺忘之中被解救了出來，比起曾經只對成年人開放的模式，新店主則將它打造成了一個更加貼近社區各個年齡層的好去處。大家喜歡的the Official Bad Art Museum of Art 仍在，後面的房間則滿是書和桌遊，用餐區放著的那輛摩托可是名副其實的咖啡騎士，小朋友盡可以坐上去玩耍，還有堆放著的各種各樣的小玩意兒，勢必成為小朋友流連忘返的寶地。

5828 Roosevelt Way NE, Seattle, WA 98105

4. The Hi-Life

在建於1911年年的巴拉德消防站內，有這麼一家深受社區家庭歡迎的餐廳，Hi-Life，你會發現幾乎每一桌家庭都是帶著小朋友的。這裡有許多可供兒童選擇的菜單，不僅菜品份量適宜，而且會有當季特色菜，其中包括重中之重的米奇狀煎餅。店家會給小朋友提供蠟筆和紙張讓他們盡情自娛自樂，甚至還可以讓小朋友自己設計小餅乾作為餐後甜點。

5425 Russell Ave NW,Seattle, WA 98107

5. Peddler Brewing Company

位於巴拉德（Ballard）社區，Peddler Brewing Company是一家小型的釀酒廠。因兩位店主都非常熱衷於騎自行車（釀酒廠名為Peddler的一大原因），所以備置了專門停放自行車的停放架。顧客不僅僅可以在現場品嚐到大約12種啤酒，還可以於啤酒花園內，名為Cycle Dogs的素食餐車，或隔壁的Mean Sandwich購買餐點。其充足的室外環境還有Cornhole（丟沙包））和各類紙板遊戲，非常適合孩童前往，室外的啤酒花園也歡迎狗狗前往。此外，整個夏天，Peddler Brewing Company每週四晚間都會播放電影。

1514 NW Leary Way，Seattle，WA 98107

6. Super Bueno

Super Bueno是西雅圖大廚Ethan Stowell餐廳版圖的最新一員，也是他版圖上第一家提供墨西哥風味餐點的餐廳。餐廳包括兩個部分，一家櫃檯服務式的咖啡店和一家擁有時尚露台的餐廳。店內可容納大約兩百名顧客，為方便家庭一同前往，它還備有兒童遊戲區。其咖啡店有咖啡、現成的糕點、早午餐餐點和專為孩童設計的小點。如想要正餐，顧客也可在餐廳點選各種口味的墨西哥捲餅，以及最受歡迎的Chilled Watermelon、Super Bueno Nachos和Churros。除去適合孩童玩樂的區域和他們喜歡的餐點，餐廳還提供超過65種的龍舌蘭酒（Tequilas）和瑪格麗特。

3627 Stone Way N, Seattle, WA 98103

7. Vios Cafe & Marketplace

Vois是一位單身爸爸為了社區聚會而創立的，第一家店位於Capitol Hill。在Vois餐廳，很多客人都是一家來用餐。與用餐區一面玻璃之隔的是很大的兒童遊樂區。此外，地中海風格家常菜上菜極快，服務員也友好又耐心。午餐是自助餐時間，到了晚上則是有服務員的傳統餐桌。位於Ravenna的分店雖然沒有兒童遊樂區，仍然是兒童友好型，從早午餐，午餐和晚餐都有兒童菜單。

903 19th Ave E, Seattle, WA 98112