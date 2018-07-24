【熱播電影推介】

《尖叫旅社3：怪獸假期》

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

類型：動畫/喜劇

導演：GenndyTartakovsky

上映時間：7/13/2018

《尖叫旅社3：怪獸假期》（Hotel Transylvania 3: Summer Vacation）是一部2018年美國3D動畫奇幻喜劇電影，由格恩迪·塔塔科夫斯基執導。本片為2015年電影《尖叫旅社2》的續集，由索尼動畫製作，哥倫比亞電影公司發行。美國於2018年7月13日上映。故事講述梅菲絲安排了一場家庭旅行，給德古拉一個驚喜，好讓平時服務客人的他決心好好放鬆。但遊輪上德古拉遇見船長艾利卡且一見傾心，梅菲絲變得像過度保護孩子的大家長般，讓父親和艾利卡保持距離。但他們不知道這場看似美好的愛情其實是怪物獵人亞伯拉罕所布下的陷阱。

【新劇推薦】

《節食王國》Dietland

類型：黑暗喜劇

頻道：AMC

上映時間：6/4/2018

《節食王國》是由Marti Noxon創作的美國黑暗喜劇電視連續劇，基於Sarai Walker的同名小說。劇情描述女人一生重要的課題:「減肥、美容」。故事以美容業為主, 並帶入人們對減肥和美容的討論、嫌惡…問題。劇情會以輕鬆幽默的角度切入, 但也有部分「復仇幻想」的有趣劇情。當女主角Plum Kettle(Joy Nash) 和每個現代女性一樣都得面對父權、厭女、強姦文化和不切實際的美容標準時, 她比其他女人還要更辛苦, 因為她天生就是個胖子。Plum是美容時尚界的一份子,每天夾在生活裡的兩派女權主義中, 一直被自己的身材所困擾的她,決定向現實低頭去做胃繞道手術,同時她還必須在性別戰爭裡找到自己的定位。

【新專輯推薦】

《Love Monster》Amy Shark

風格：Pop

廠牌： Wonderlick Entertainment, Sony Music Australia

發放日期：7/13/2018

Love Monster是澳大利亞另類流行歌手兼作曲家Amy Shark的首張專輯。「我想我要開始解釋它就像你剛剛發現的一個偉大系列的前兩個季節。它充滿了戲劇性。有初戀，有拒絕和謊言，美好時刻和討厭的時刻，還有死亡。這是一個偉大的系列。」Shark 指。“I Said Hi”是2018年4月13日發行專輯的主打單曲。這首歌是對克服逆境和堅持不懈的點頭。 Shark解釋說：「這是關於行業起起伏伏的鬥爭。從第一天起，它就不是一個完整的灰姑娘故事了。這需要一段時間。」