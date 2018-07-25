炎熱夏日保健8件事要注意

時序進入炎熱夏日，不但中暑、腸胃炎頻傳，流汗散失體力也讓人懶洋洋，夏日保健，8件事一定要知道。

很多人在夏季常常感到全身乏力、食慾不振、容易出汗、頭暈、心煩、昏昏欲睡，甚至常被中暑、嘔吐、腹痛、腹瀉等毛病困擾，這與夏季的天候溼熱、代謝加快等有關，想要養生不生病，該怎麼補養？多吃甚麼？怎麼防病？沒有想像中困難。

1 綠豆湯清熱解毒

如果要票選夏日最佳甜品，綠豆湯應該會不意外勝出。綠豆湯不管是補水解渴或是清熱除煩效果都極佳，加上綠豆中的維生素B群與含鉀量極高，可以補充夏季新陳代謝、出汗所流失的體力與營養；此外，綠豆蛋白能和重金屬離子結合，更是解毒功能的來源。不想綠豆湯煮後變色，抗氧化效果降低嗎？只要略加一點檸檬汁或白醋就可以了，這樣煮出來的綠豆湯，就算放上半小時，都能抱持翠綠的顏色。

2 薄荷味防蚊蟲叮咬

夏天特別容易被蚊蟲叮咬嗎？由於蚊子對於溫度、溼度、汗液都很敏感，如果你愛穿黑衣服或是屬於常出汗的人，要當心蚊子特別鍾情你；而孩童因為新陳代謝速度快，毛孔揮發汗液也較快，也容易受到蚊蟲叮咬。不妨用點薄荷產品吧，蚊蟲一點都不喜歡薄荷的味道，可說是天然的驅蚊液；而薄荷清涼的效果，也能紓緩被叮咬後的發癢症狀。

3 當心夏日中暑

頭暈、反胃、冒冷汗、渾身提不起勁、疲倦乏力嗎？你可能是中暑了！可別以為只有在大太陽下才容易中暑，上班族也可能因為散熱不良帶來中暑問題。像是從炎熱的戶外進入冷氣房時，血管急速收縮，會把熱蓄積在體內，如果補充水分不足、不排汗，更不容易把體熱帶走，運動完或艷陽下灌冰水似乎很暢快，也會造成相同的問題。這樣的狀況雖然不會因為溫度急速升高而發高燒，卻會頭重腳輕、疲倦無力、食慾不振的影響工作效率，可也忽視不得。吃些涼性蔬菜是生津止渴、清熱瀉火、除煩解暑的方法，像是絲瓜、苦瓜、西瓜、蕃茄、茄子、芹菜、生菜、蘆筍等;都屬於解暑的涼性蔬菜。

4 順氣食物吃掉火氣

中醫養生專家在其著作《四季養生不生病秘訣》中提及，「百病皆生於氣」，氣鬱化火，氣鬱生痰，還會引起高血壓、腦血管病變，他提出六種順氣食物，能幫助吃掉火氣，分別是蘿蔔、蓮藕、茴香、玫瑰花、山楂以及啤酒。蘿蔔能順氣健胃、蓮藕能通氣、茴香對於生氣造成的胸悶及疼痛有紓解效果、玫瑰花瓣泡茶有順氣功效、山楂能消除過量飲食帶來的不適感、啤酒能順氣開胃及改變惱怒情緒。

5 注意腸胃困擾

腸胃科門診一到夏天就病號激增，很可能是因為氣候炎熱，容易造成食慾不振；也因為東西容易腐敗，更要格外注意食物的保存，以免帶來消化不良、腹瀉、絞痛等困擾。這時候可以使用些健胃、祛除胃脹氣的食品或藥品，感染腸胃炎，如有上吐下瀉症狀，可先喝白稀飯湯，如症狀沒有加重，才能漸進式改吃稀飯、再慢慢開始吃白麵包、吐司、麵條、白飯；如果有脹氣問題，則要避免喝牛奶、豆類、高麗菜等產氣食物。想要預防腸胃道疾病，多吃些殺菌蔬菜也是保健的方法，像是大蒜、洋蔥、青蔥、蒜苗、青蒜，都可以列入菜單。

6 不能忽略水分補充

許多待在冷氣房工作的上班族，可能會忽略水分補充，醫師建議，就算是在很少出汗的冷氣房工作，一天至少也要飲用一千五百毫升至兩千毫升的白開水；如果是外勤人員，水分流失多，兩千五百毫升至三千毫升的飲水量也不為過。想要知道水分攝取夠不夠，從尿液的顏色是不是過黃，或者排尿量過少兩方面來簡易判斷；若是大量流汗後，適度攝取運動飲料，能補充流失的電解質。

7 多吃酸苦味食物

中醫師指出，夏季的炎熱、悶溼，容易讓心火旺盛，也會影響代謝，導致煩躁不安、頭腦昏沉，出汗量增加更加速體內津液流失，帶來口乾舌燥、便秘加重。多吃苦味及酸味的食物能幫助清熱寧神、斂汗生津。像是苦瓜、芥藍有助入心，安定心神，很適合做成清爽的涼拌料理；番茄、烏梅、洛神花等酸味食物有助入肝，能解暑祛濕，生津止渴並有助代謝。

8 夏季要清補

清補是指滋陰、健脾、去濕和化痰。夏季清補不是只吃蔬菜、瓜果，追求飲食的清、素而已，這樣只有做到「清」。清補是強調順時補養，在補養同時，兼具解熱消暑的作用，以對抗酷熱的天氣。清補的食物包括薏仁、綠豆、冬瓜、菇類、瘦肉、鴨、鵝、鯽魚、海鮮，當中的瘦肉與海鮮等食物可和黨參、黃耆、當歸、陳皮、甘草等藥材燉湯服用，效果更佳。