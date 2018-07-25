一

夏，是大自然以超邁的智慧和特別的匠心，精心渲染出的瑰麗畫卷！走進夏，你會為她嫵媚妖嬈的風度情韻所迷醉所傾倒。那綠之清翠、花之豔麗、果之鮮潤、味之馨香都是其他季節所不能媲美的。夏猶如一位風情萬種、儀態萬方的美麗姑娘！

夏的性情是奔放、熾熱、高亢、多情的。在大自然的四季更迭中，惟有夏，能讓太陽煥發出如癡如醉、恣意狂放的熱情，把火辣辣的情愛傾灑到她的襟懷中。於是，萬生萬物在夏的愛吻下，呈現出勃勃生機與活力，孕育著新的收穫與希望！

夏，是大自然浪漫圓舞曲中最娉婷最曼妙的舞者，她獨聚著太陽篤隨滿照的追光燈影，婀娜多姿風光無限地踩著風、雨、雷、電變換交織的節拍，時而清麗舒緩，時而激越迅猛，時而嬌羞百媚，時而恬淡依然地演繹著蓬勃的意趣、絢麗的夢想、火爆的追求。

二

清晨從涼爽中醒來，鳥兒在枝頭上啁啾，燕兒在簷巢中呢喃。推開窗子，接進晨曦，沁入花香。一陣風兒，似孟浪不羈的玩童，在葉罅花隙間左沖右突著，撞下一串串晶瑩露珠。蛐蛐兒躲在雜蒿中忽高忽低地吟詠著感懷詩作。夏晨啊，在靈動中肇始。

正午，太陽如碩大的火球在當空熾燃。乾坤間，湮沒著灼人熱浪，林中的鳥兒張著嘴巴在樹上歇憩，不再覓食了；花兒垂下了頭，草兒彎下了腰，都現出昏然欲睡的神態；只有偉岸的綠樹擎著蓊蔚傘蓋，為大地投下一片蔭涼。人們搖著蒲扇，品著香茗，躺在涼席上納涼。

傍晚，夕陽把餘暉撒落到西天邊兒上，斑斕多姿的火燒雲，光怪陸離地幻化著似駿馬、若錦鯉、像繁花、類彩緞的美妙天象。當夜幕遮蔽蒼穹的時候，鑽石般的群星，簇擁著淡黃的月芽兒爬上柳梢兒，驅散著白晝餘熱。勞碌了一天的人們，閑坐在花間月下消暑臨風。

三

夏，是多愁善感的，變化無定的。剛剛還是晴空萬里陽光明麗的，可轉瞬間一陣風兒刮過之後，天空便浮出幾片遊雲，擋得陽光不再明亮，繼而有連綿烏雲奔騰鋪來，越聚越重越壓越低。不一會兒，被雷電撕開一道裂口，嘩啦啦頓時瀉下傾盆大雨。

一陣急驟酣暢的暴雨過後，洗濯過的田野，不僅彌漫著泥土與花草混合的幽香，而且還煥發著濃釅、舒潤、勃達的綠色。池塘裡的魚兒，晃動著蓮花在水下嬉鬧著撒歡兒；青蛙蹦伏在蓮葉上鼓脹著發達的喉囊，縱情放浪地聒噪清唱。

雨霽了，太陽從雲霧後面小心翼翼地探出臉來，然後依舊小心翼翼地窺視著夏的表情，揣摩著夏的心態，漸進試探著討好地對夏綻露著哄愛的笑靨。夏，終究禁不住太陽的誘惑與獻媚，再一次嬌嗔地與太陽展開了新一輪更加熱烈繾綣的愛戀。

哦，分明是夏與太陽的喜怒哀樂、分分合合，才造就了夏的天真爛漫！