日本駐溫總領事向關慧貞表達不滿 有日裔組織反對南京大屠殺紀念日

(溫哥華消息) 加拿大卑詩省國會議員關慧貞去年11月在國會發表紀念南京大屠殺聲明，並且倡議聯邦政府訂立全國纪念日。在今年4月她再次在國會提出，隨後更推出社區請願運動，這件事已經觸動了日本的神經。

根據日本媒體的報導，日本內閣官房長官菅義偉(Chief Cabinet Secretary Suga Yoshide) 7月2日在記者會上被問及加拿大有國會議員倡議訂立南京大屠殺紀念日和多倫多建造紀念碑的事。菅義偉説：「正當兩國政府在努力促進關係的同時，看到這些行動(紀念南京大屠殺)令人失望。身為日本政府，我們強烈希望能夠建立一個環境讓世界上不同背景的人能夠和平及和諧共處。」

菅義偉表示日本政府會採取行動，包括透過不同方式提供資訊，但目前他不便提供細節。

本地日語媒體《溫哥華新報》(Vancouver Shinpo)曾刊登多篇文章，報導日裔加人為了阻止關慧貞尋求政府訂立南京紀念日而成立名為「加拿大日裔民族團結聯盟」的組織，該聯盟主席是Gordon Kadota。數年前韓裔社群計劃在本拿比樹立「慰安婦」紀念像，當時日裔社群也成立了由Kadota所領導的委員會反對建造，令計劃無法實現。

該聯盟認為，訂立南京大屠殺紀念日會令日裔人士每年看日曆時感到煩厭，亦會對其後代造成傷害的效果。他們呼籲並且會協助日裔向關慧貞、其他國會議員和總理杜魯多發信表達反對意見。

「加拿大日裔民族團結聯盟」最近在本拿比的日本文化中心及博物館(Nikkei National Museum & Cultural Centre）召開第二次大會，有逾百人和多個日語媒體參加，討論如何阻止關慧貞把12月13日訂立為南京大屠殺紀念日。當晚發言者包括否認及不相信南京大屠殺有發生過的人。

回應此日裔反對組織，另一批加拿大日裔人士成立了名為「日裔加拿大人支持訂立南京大屠殺紀念日」的組織，成員分佈加拿大各地，包括獲得加拿大勛章作家小川樂（Joy Kogawa）、全國日裔加人協會前任會長Grace Thomson、大學教授、中小學教師、學生、醫生、藝術家、商界人士、和平活動人士等等。

關慧貞日前接受媒體訪問時，曾被問及日本駐溫哥華總領事是否就訂立紀念日一事向她表達不滿，關慧貞承認確有其事。

關慧貞說：「倡議政府訂立南京大屠殺紀念日並非針對日本或日裔加拿大人，就正如「日裔加拿大人支持訂立南京大屠殺紀念日」組織的發言人乘松聰子所說，紀念日並不是針對或抹黑日本或日裔人士，這是關乎紀念受害人和提醒世人不要讓歷史重蹈覆轍。對於有人把紀念南京大屠殺說成破壞社區和諧，試圖挑起日裔加拿大人的情緒，實在令人遺憾。日裔加人每年都有就二戰原爆進行紀念活動，我未曾聽聞有人批評此等紀念會傷害美國人。此外，加拿大亦有訂立納粹大屠殺的紀念日，人們也不會認為這樣會針對或傷害德裔加拿大人。」

關慧貞說她日前召開記者招待會，邀請日裔、韓裔、菲律賓社群和荷蘭裔的二戰受害人的家屬出席發言，便是希望令大家明白，紀念南京大屠殺的意義是跨越種族的，就正如史維會的列國遠所說，南京大屠殺是二戰日軍暴行的象徵，因此，紀念日所悼念的是二戰日軍的所有受害人而不獨是南京大屠殺的受害者。

關慧貞呼籲公衆大力支持訂定南京大屠殺紀念日的請願。網上簽署的網址為：www.jennykwanndp.ca 。大溫地區的四個固定簽名蒐集站地址如下: