David Chan改變PUD腐敗 重整架構 8/7之前請投下你神聖的一票

（晶晶專訪）David Chan 將競選下屆Snohomish County Public Utility District（PUD) 2，（Snohomish第二區的地區公家電力公司）委員。他是一個負責任和有承擔的領導，他將結束PUD的醜聞。

背景

David Chan （陳發正）是註冊會計師和商業管理碩士。2006年，獲得西華報頒發的「年度企業家」奬，他曾在北京擔任註冊會計師，幫助美國公司購買中國公司，例如，AT&T。他是華盛頓香港協會的董事會成員、曾是餐館老闆、旅行社老闆，並擁有幾艘旅遊船，用作觀賞鯨魚。

David Chan 生於香港，品學兼優的他，是首批香港本地華人橄欖球隊隊員。1972年，他移民美國，與家人住在舊金山。結婚後，他們搬到環境優美的西雅圖。他曾在兩間最大的國際會計師事務所PWC和Ernst &Young工作。David 笑言：他是一個「企業家」上身的「註冊會計師」。

政績

David Chan 是Snohomish 地區極少亞裔選舉官員之一。在經濟危機的12年裡，他擔任消防區1號委員和主席。他在位期間，通過提高效率，從而削減開支，而不減少服務。雖然消防區削減了行政費用，但並沒有消防員和護理員被裁員，沒有任何負債，而且還有儲備基金。

PUD 危機

David 對目前PUD 的管理項目和財政開支深感憂慮。Snohomish 地區的 PUD是西雅圖第二大公用事業公司，全美排行第十二。年收入超過六億美元，員工超過一千人。它為Snohomish地區 和Island地區服務。

經過David 向工程師查詢，目前PUD 沒有一個完善的項目監控系統。財務管理不善，醞成數百萬美元的損失，官員向朋友發出沒有競爭的合同，由於錯誤頻繁，屢次出現負面新聞。

David參選

需要一個能幹的人領導Snohomish 地區的PUD 。由於PUD出現多種辣手問題，David 認為：委員應該專注於行業的快速變化，面對未來前景，PUD 必須以低成本，提供有效服務，在PUD創造一個舒適的環境，以吸引新企業進入Snohomish 地區，從而滿足不斷增長的人口需要。David 正在與其他四名候選人，競選第二區的初選，第二區是南部的Snohomish，其中包括：Woodway 、Edmond、 Mountlake、 Terrace、 Brier 、Lynwood 、Mukilteo 、Everett ，以及周邊地區。David具有豐富管理經驗，達成高效率和高利潤的回報。他將成為你的代表，競選下屆(PUD)公家電力公司的委員。

David Chan 作為一個美籍華裔官員，政職顯赫，令人欽佩。他以社會公民的一份子，幫助和服務社會，積極參與亞洲社區活動。8月7日之前，David Chan希望亞裔社區及選民支持他，並投他神聖一票。

您可以通過以下聯繫訊息與David Chan 聯繫，以獲取任何意見或問題。

David Chan: email: votechan03@gmail.com, Phone: 425-243-5133