卡門•貝斯特被任命為新任西雅圖警察局長

（編譯：鍾詠鈺）經過數週的波折，最終西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）7月17日（週二）任命她提名的臨時警察局長卡門•貝斯特（Carmen Best）正式擔任西雅圖警察局長。

「每個人都知道貝斯特長官，並且知道她取得的成果，」市長德肯談到這個可以說是自去年上任以來她最重要的決定。「她了解我們的城市和我們的警官。」市長德肯補充道：「她有著無與倫比的職業道德，其他人無法與她相比。」

待市議會確認後，市長的選擇將監督一支由1400多名警官組成的部隊，並且領導一個警察部門，經過六年聯邦政府授權和法院命令的改革後，仍在努力爭取社區的信任。

「我們將在西雅圖警察局繼續推進持續改善和創新的文化，」貝斯特說：「這就是我的期望，而且這是我們社區應得的。」

前西雅圖警察局長凱瑟琳·歐圖爾（Kathleen O’Toole）離職後，在市長德肯的要求下，曾升任副局長職位的貝斯特在1月1日開始擔任臨時局長。貝斯特是第一位擔任臨時警察局長的非洲裔美國女性，如果得到確認，將成為該部門歷史上第一位非裔美國人的長期局長。

貝斯特申請了長期職位。在5月份，市長顧問從一個由搜查委員會提交的包括貝斯特在內的五名半決賽選手的名單中，選出三名作為警察局長候選人。但經過長達數月的搜查過程，貝斯特並沒有出現在最初遞交給市長的候選人名單中。

貝斯特被排除在候選人之外，這引起了社區領導人和西雅圖警察協會（Seattle Police Officers’ Guild）的強烈批評，他們引用了她的改革工作以及她在社區和部門中建立的信任。

隨著市長德肯的最終選擇即將到來，市長的顧問在本月將貝斯特重新加入警察局長候選人名單。在此之前，前匹茲堡（Pittsburgh）警察局長卡梅倫·姆克萊（Cameron McLay）突然放棄了候選資格，並開始與市長進行談話，請求擔任西雅圖警務改革的顧問。

市長的辦公室表示，市長德肯仍在與姆克萊談判，但他還沒有正式獲得一個職位。

在7月17日的新聞發布上，記者一再要求市長德肯解釋為什麼貝斯特首先被忽視了，然後又被選中。作為回應，德肯表示，雖然有些人發現這個過程很有趣，但她專注於聘請最好的警察局長。她說，53歲的貝斯特是這個職位的合適人選，因為她了解西雅圖的快速增長變化，以及她幫助推動改革。