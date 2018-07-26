新條例將改善西雅圖家政工人的權利

（編譯：鍾詠鈺）7月23日（週一），西雅圖市議會以7-0的投票结果，通過為保護家政工人的勞工標準。新條例將適用於在私人住宅中工作的任何人，包括保姆、家庭清潔工、家庭護理工作者、園丁、廚師或者管家，但是不包括臨時工、為家庭工作的人和領取公款的工人。

勞工標準包括至少向工人支付每小時法定的最低工資，並給予定期休息時段（如果無休息時間，則給予相應的補償）。如工人住在工作的地點，連續工作6天後必須得到24小時的休息時間，並且保證他們能夠保留個人的證件和文件。

市議員特蕾莎·莫斯奎達（Teresa Mosqueda）的立法 – CB 119286-將創建一個家政工人標準委員會（Domestic Workers Standards Board），該立法將「為員工提供後勤支持，包括但不限於翻譯、對外聯繫和旅遊費用。委員會還將與工人合作，以確定工人成員得到適當的支持。」委員會將於2019年第一季度召開會議。

新條例將於2019年7月1日生效，並且交由勞工標準辦公室（Office of Labor Standards）監督和執行。

市議會成員說：「所有工作都有尊嚴，所有工人都值得被尊重。」據市議會稱，美國已經有八個州頒布了旨在保護家政工人的法令，但西雅圖將是全國第一個實施該法令的城市。

西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）上週發布新聞稿，承諾幫助完成該立法。「我曾經與家政工人會面，並且聆聽了這些保護措施對他們及其家人的重要性。他們孜孜不倦地從事著非常艱苦的工作，所以他們理所應當得到這些權利和保護。」她在發布會上說。

西雅圖家政工人聯盟（Seattle Domestic Workers Alliance）在今年3月份公佈了174名工人所參與的工作情況調查。其中，大多數工人表示他們直接為家庭工作，而30％的人則表示為代理機構工作。超過80％的人表示他們有著低收入，不到一半的人表示他們有加班費，只有6％的人表示他們通過工作獲得健康保險。

西雅圖家政工人聯盟報告稱，西雅圖約有33,000名家政工人，包括8,000名保姆和7,000名家庭清潔工。另外有支持者表示，新條例將改善這些家政工人的生活。